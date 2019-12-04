哪些女性更易得乳腺癌？

前一段时间最火的电视剧《小欢喜》中，最令人揪心的一段就是温柔善良的妈妈刘静被诊断出乳腺癌，让很多人痛心不已。这么一个完美的女性却得了癌症，那到底什么样的女性容易患乳腺癌呢？

雌激素水平长时间高的女性要当心

众所周知，雌激素与乳腺癌沆瀣一气，让广大女性又爱又恨，雌激素水平的升高及长时间的暴露与乳腺癌发病密切相关。以下这几类人群应该提高警惕：

1.初次月经较早（<12岁）或绝经晚(>55岁）的女性。其乳腺受雌性激素作用时间偏长，容易诱发乳腺癌。

2.未怀孕或未哺乳的女性（35岁后生育、40岁以上不曾哺乳或生育）。这提示女性早点完成怀孕生子的人生大事，不但利于家庭稳定还会大大降低自己罹患乳腺癌的风险。

3.口服避孕药或雌激素类药品，会增高乳腺癌的发病风险。但停止服用10年以上，这种风险会消失。

4.绝经后不恰当服用激素类药品或保健品也会导致乳腺组织癌变。

遗传是不可忽视的致癌因素

1.如果某位女性的一级亲属患乳腺癌，那么其乳腺癌发病风险是其他女性的2倍以上；如果其亲属在绝经前患乳腺癌，那么患病风险会提高到3倍以上。

2.并不是所有的乳腺癌都有遗传倾向，但是携带BRCA1或BRCA2基因变异的女性，终生乳腺癌患病风险可达30%~50%。

不良情绪也是致病祸首之一

乳腺癌的流行病因学研究发现，与乳腺癌发病的相关危险因素很多，而情绪也是其中的一项。站在中医学的角度看，乳腺癌由七情内伤、肝脾不和，气滞血瘀、瘀毒蕴结而成。生活中的“四气”——闷气、怨气、赌气、怒气，长时间累积而不宣泄，久而久之会伤害身体。

1.一些工作压力大、高强度工作、作息不规律的女性更易患乳腺癌。

2.长期郁闷、忍气吞声、心情抑郁、休息睡眠不好的女性，其实不光是乳腺癌，很多疾病都会乘虚而入。

不典型乳腺增生容易癌变

乳腺癌本就是乳腺异常增生不受控制所引发的疾病，有乳腺增生的女性比正常女性患癌风险高2倍，若是不典型增生则提高到4~5倍。

因此，以上乳腺癌高危人群应定期做乳腺癌筛查，做到癌症的早发现、早诊断、早治疗。最重要的是应从小建立乳腺健康意识，到正规医疗机构定期体检。