“酸性体质”真的易患肿瘤吗

近几年，有个“酸性体质”的概念大火：人的体质分为“酸性体质”和“碱性体质”，“酸性体质”的人更容易患肿瘤等可怕的疾病，因此需要多吃碱性食物。对此，肿瘤专家表示，医院根本没有常规测试检测酸碱性体质。这些结论只是“医学专家”编造的，都是为了卖一些所谓能“排酸”的“保健品”罢了。

另外，有的人病急乱投医，去找所谓的“老神医”救治。前一段时间有报道说，一位“90后”患者得了淋巴癌，“老神医”就用拔火罐和针灸的办法治疗。后来被送到医院抢救的时候，发现她其实不是死于癌症，而是死于拔火罐和针灸的时候造成的严重感染。还有 “饿死癌细胞”理论，是说癌细胞生长很快，特别爱吃糖，所以不要吃东西，就可以饿死它。专家表示，癌细胞喜欢吃糖，但很多细胞也爱吃糖，比如说我们的脑神经细胞，我们的免疫细胞，不要盲目地相信饿死癌细胞这件事情，其实，癌症病人更要吃好吃饱。

专家强调，一旦确认病情，不要过于紧张，应及时去医院让医生根据个体情况制定适合的治疗方案。