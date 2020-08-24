首届中国互联网医院大会在珠海召开

8月22日至23日，由中国研究型医院学会互联网医院分会主办、珠海市人民医院承办的首届中国互联网医院大会在珠海召开。

据了解，本次大会以“融合聚力，共赢未来”为主题，围绕互联网医院建设的各层面问题进行了深入而热烈的探讨，参会人员包括政策制定者、行业学会协会推动者、医院管理者、互联网医疗从业者等。会议期间同时举办了学会一届二次全委会，成立了青委会及21个研究学组。

原总后勤部副部长、中国研究型医院学会名誉会长秦银河在大会致辞中说，互联网+医疗健康是贯彻落实“健康中国”发展战略的重大举措，是推进国家医改政策落地生根的重要平台，是解决看病难看病贵的重要载体，是满足人民医疗健康福祉的重要抓手。秦银河指出，中国研究型医院学会互联网医院分会要从“出思想、出标准，出成果、出人才、出经验”五方面努力，尽快形成一体化、普惠化、品质化、智能化的新发展模式。

原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃也对互联网+医疗健康的未来表示期待。他说：“互联网医疗作为发展中的新事物，将会以非常重要和非常明确的发展方向来助推我国卫生健康事业和医药卫生事业的改革。”

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员王斐在主论坛分享中提到，疫情期间，各地积极推进互联网医疗、互联网医院发展，不断丰富线上服务内涵，缓解线下诊疗压力。互联网医院已经成为医疗服务体系的重要部分。在下一步工作规划上，将优化互联网医疗资源布局、细化互联网医疗服务监管标准、制定互联网医疗服务指导性文件、不断优化互联网预约诊疗制度和流程、完善智慧医院顶层设计。

中国研究型医院学会互联网医院分会会长文俭则认为，互联网医院分会力争当好助力和推动行业发展的“国家队”与“火车头”。坚持“服务、协调、自律、维权、监管”，助力和规范行业发展，探索优化基于互联网的诊疗方案和临床路径，推动构建全国互联网医院共享共用平台，优化就医流程，完善服务闭环，强化自我教育、管理和监督，推动行业健康发展。

对于互联网医疗质控这一目前行业重点关注的问题，文俭表示，中国研究型医院学会互联网医院分会作为全国成立的首家互联网医院分会二级学术组织，一定要牢固树立安全发展理念，始终守住安全底线，把医疗安全、信息安全、用药安全、网络安全贯穿在诊断、治疗、药品配送、数据管理的全过程，营造互联网医疗的安全生态。

中国研究型医院学会互联网医院分会副会长、中国医学科学院北京协和医院远程医疗中心主任秦明伟认为，互联网+医疗作为线下医院主体医疗功能的延伸，提供有品质、有温度的医疗服务是核心。但互联网+医疗质量控制的现状却还是处于在摸索中前行的阶段。秦明伟建议，要从制度建设、管理架构、流程改造、指标体系等方面抓好质控工作。

中国研究型医院学会互联网医院分会常务副会长、中日医院国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心办公室主任卢清君表示，互联网医院是新型医疗机构，本质是“医院”。互联网医院的监管，需要遵照我国医疗机构的管理和治理体系。

据文俭介绍，中国研究型医院学会互联网医院分会与2019年7月20日在海南正式成立。分会成员汇聚了国内著名院士、大型三甲医院院长，互联网医院、远程医疗、医药电子商务企业负责人，以及医疗管理、临床医学、信息技术、医院法务、医疗保险等领域的专家学者，覆盖了互联网医院行业各个领域，辐射了全国各个主要地区，具有广泛的代表性和影响力。

在文俭看来，虽然疫情加快了互联网医院的发展脚步，但在实际落地过程中，无论是疫情前中后，都面临着同样的待解问题。一是互联网医院运营管理规范标准尚未统一；二是信息孤岛普遍存在，互联互通难实现；三是医保支付政策尚未明确，平台型互联网难持续；四是互联网医院过度集中在大型医院，优质医疗资源难下沉；五是存在恶性竞争，急需建立标准，维持行业自律。

“作为中国研究型医院学会下设的二级分会，互联网医院分会在成立之初就目标明确，要做研究、出规范、定标准。”文俭说，分会成立一年多来， 发挥了政府的助手和智库作用、发挥了桥梁和纽带作用，不断推动自身建设，并且积极参加抗疫行动，发挥了重要的骨干作用。下一步将深入开展互联网医院政策制度研究，为互联网医疗提供健康有序的学术生态。