推进智慧医院建设 进一步改善医疗服务

人民网北京8月23日电 “推动智慧医院建设，是改善进一步医疗服务的一项重要举措。”为继续深入推进《进一步改善医疗服务行动计划2018-2020》，交流推广改善医疗服务经验，8月22日，由国家卫生健康委医政医管局与辽宁省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与中国医科大学附属盛京医院联合主办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会——辽宁站”在沈阳举行。会上，与会嘉宾就智慧建设等话题进行了深入交流。

“以互联网+为手段建设智慧医院等工作，成为今年抗击新冠肺炎疫情期间老百姓看病就医的关键词。”国家卫生健康委医政医政医管局监察专员焦雅辉在视频致辞中表示，改善医疗服务要结合实际，在疫情防控常态化形势下，要把改善医疗服务和疫情防控相结合，充分结合群众关心的就医问题，瞄准群众防病、治病的痛点，在解决为民服务难题上出奇招、出硬招，以实际行动诠释维护人民健康的初心使命，切实增强人民群众的获得感。

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副调研员王斐在视频发言中表示，在改善医疗服务的过程中需要调整传统就医模式，加强医院精细化建设，对传统流程中门诊、住院、检查检验等实行预约服务。以智慧服务建设为抓手，电子病历为核心，进一步夯实信息化基础，推进智慧管理手段，提升患者就医体验。将线上诊疗、互联网医院作为线下医疗服务内容的补充，强化线上和线下诊疗服务一体化，连通医疗机构和药品配送平台，把药送到患者手上，解决患者“最后一公里”问题。

“改善医疗服务行动计划自2015年实施以来，通过加强医疗管理、改善服务流程，创新方便群众就医措施，让人民群众切实感受到了医改的成效，增强了群众就医的获得感、幸福感。”辽宁省卫生健康委党组成员、副主任兼辽宁省委保健委员会办公室副主任高明宇在会上表示，运用信息化手段解决人民群众看病就医过程中的难点问题，是现阶段改善医疗服务的重要举措。

“前不久，辽宁经历了新冠肺炎疫情的考验，远程医疗、大数据、智能机器人等智能技术的应用为抗疫工作带来了巨大的助力。”中国医学装备协会理事长赵自林表示，医学装备是智慧医院建设的重要载体，承担着智能诊断、智能治疗、智能护理等技术支撑和保障工作。中国医学装备协会将时刻关注改善医疗服务行动计划，提供更好的设备和技术，为智慧医院的建设贡献力量。

中国医科大学附属盛京医院是辽宁省的首批互联网医院，医院党委书记赵玉虹介绍，盛京医院在智慧医院的建设过程中，基于大数据支持，将临床诊疗数据再利用，进一步评估诊疗用药行为，进行用药分析，支持医院临床诊疗活动和智慧管理。在改善医疗服务方面，将电子诊疗卡深入整合，简化线上门诊流程，并为老年群体提供电话预约服务，构建基于互联网+的全流程诊疗模式。未来盛京医院将继续做好作为区域医疗中心的功能定位，进一步推动智慧化、远程化、助力分级诊疗，发挥中心疑难危重救治能力，进一步改善医疗服务。

“在疫情期间，患者就医方式的改变倒逼医疗机构进一步改善医疗服务。”大连医科大学附属第二医院党委书记兼院长任萍表示，信息技术迅猛发展，互联网医疗是医院发展的重大调整趋势，大连医科大学附属第二医院以电子病例为支撑，推进智慧医疗的建设。互联网管理和门诊管理协同运行，开设实时问诊、药品配送、在线复诊、一站式检查预约中心。

在主题为“探索智慧医院高质量发展路径”圆桌论坛上，哈尔滨医科大学附属第一医院党委书记赵长久、大连医科大学附属第二医院党委书记兼院长任萍、吉林大学第一医院副院长邬巍就改善医疗服务行动计划为医院带来的改变、智慧医院建设的思路和重要举措以及未来的发展规划等问题进行了交流和分享。

与此同时，活动还举办了主题为“5G时代智慧医院建设与发展”、“进一步改善医疗服务行动计划——智慧医疗、智慧服务、智慧管理三要素”两场分论坛，与会嘉宾就盛京医院智慧建设、推进互联网医院建设、智慧医院建设对深化公立医院改革带来的影响等话题进行了探讨和交流。

据了解，2020进一步改善医疗服务计划区域宣讲会将陆续走进其他省份，总结三年以来的改善医疗服务工作，推动改善医疗服务经验的交流推广。