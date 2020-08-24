香港新增25宗新冠肺炎确诊个案 19宗系本地病例

中新网8月23日电 据香港文汇网报道，香港新冠肺炎疫情持续，卫生署卫生防护中心通报，截至23日零时，香港新增25宗确诊个案，包括19宗本地个案及6宗输入个案，是连续第21日维持双位数确诊个案。至今香港个案累计4683宗，包括4682宗确诊及1宗疑似个案。今日亦有约10宗初步确诊个案。

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君公布，25宗本地个案当中，11宗个案与之前确诊个案有相关，8宗涉及家庭及朋友间聚会感染。另有8宗个案源头不明。

香港卫生署已为葵青货柜码头进行6800个样本测试，其中1名货柜车司机确诊。患者居于慈云山，7月时病毒测试呈阴性，但今次测试确诊。

匡智梨木树宿舍3名员工确诊，全宿舍约45名中度至严重智障院友及50多名员工，均被列为密切接触者，需要接受检测。

输入性个案中，1人来自孟加拉国，1人是马来西亚抵港货船的船员，为该船上第9名确诊染疫船员。另外4人有印度返港，其中3人是亲属。