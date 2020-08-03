香港新增115例确诊 连续12天确诊破百

香港特区政府卫生署卫生防护中心8月2日通报，截至当日零时，香港新增115例新冠肺炎确诊病例。这是香港连续第12天单日新增确诊病例破百，香港至今累计确诊增至3511例，累计死亡增至34例。

根据通报，2日公布的新增病例全部为本地病例，当中79例与早前的确诊病例有流行病学关联，包括约58例和家人朋友聚会有关，其余36例暂时未明源头；当日没有新增输入型病例。另有50至60例初步确诊。

卫生防护中心传染病处主任张竹君在当天举行的疫情简报会上说，旺角亚皆老街怡安阁直销公司新增7例确诊，该办公室群组累计确诊增至24例，另有1名曾与该公司员工同赴长洲游玩的人士确诊；上水文锦渡缸瓦甫一个地盘新增4例确诊，至今有8例确诊；仁安医院1名医生确诊，其家人为早前确诊者。

香港医院管理局总行政经理(病人安全及风险管理)何婉霞通报，香港至今共有34名患者离世，1959名患者出院，仍有1107名确诊病人留医，当中34人危殆、41人严重、1032人情况稳定。目前，负压病床和负压病房使用率分别为74%和77%。

1日正式启动的“港版方舱医院”亚洲国际博览馆发生一起错误运送病人事件。何婉霞说，有1名未确诊的女士一度被错误送入亚博馆，期间该病人一直佩戴口罩且留在独立病格，与其他患者没有接触。医管局发现错误后将她送回玛嘉烈医院，其后为她测试新冠病毒，结果为阴性。医管局将就事件进行检讨。

何婉霞表示，截至当天中午，社区治疗设施亚博馆共有31名患者留医。目前仍有100多名确诊者等候入院，医管局会尽快安排他们入院接受治疗。(记者 曾平)