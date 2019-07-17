男人性功能减退 不能都怪肾

在很多人的印象里，补肾是个最有成效的养生之道。特别是对男人来说，无论腰酸乏力，还是性功能减退，只要补肾，很多问题就会迎刃而解。事实真的如此吗？

当心补肾广告误区

“腰腿酸痛、精神不振，好像身体被掏空”，多年前的一款补肾产品广告词的描述被定义为肾虚、肾透支。其实，肾虚是个不折不扣的中医概念，将其与性功能挂钩，也能找到理论依据。但如果过度夸大补肾作用，容易让人们走入补肾误区。

腰酸乏力≠肾虚。各种补肾广告中，腰酸、乏力、性功能降低是最常被提及的肾虚症状。客观上讲，肾虚可能出现上述症状，但有了腰酸乏力症状，却未必是由肾虚导致。比如，湿热体质的人，由于湿浊阻滞造成气机不畅，就会感觉全身疲惫、乏力，并影响到性功能等。这类患者如果盲目补肾，就好比火上浇油，只会越补越糟，加重症状。

补肾≠壮阳。肾气与性功能相关，但造成性功能减退的原因绝不止肾虚一项，血瘀、肝郁、脾虚都会影响到性功能。一些慢性病，如糖尿病也极易导致性功能减退。一项调查发现，在200万的糖尿病患者中，有100万左右出现了勃起功能障碍(ED)，但糖尿病肾病患者的ED多与血管病变有关。

补肾不只是男人的事

现在市场上推广补肾概念的一个很大问题是，对男性强调太过，对女性又有所忽视。男女补肾虽然有些微差别，但在护肾的重要性上，男女是一样的。

女性的月经、怀孕、生产、哺乳及患病都与肾气有着密切关系。女性的整个生理进程，肾气盛衰都会因时、因地、因生活状态而改变。凡与女性生理相关的疾病，皆需了解并掌握女性肾气盛衰规律，时时注重顾护肾气、补益肾气，维持气血阴阳平衡，以维持月经生理与生殖机能的正常。

不辨证会越补越糟

肾虚分为肾阳虚、肾阴虚、肾气虚、肾精亏损四种，每一种都有相对应的调理方法。比如，同是经典古方，六味地黄丸主治肾阴虚，金匮肾气丸主治肾阳虚。若肾阴虚患者吃了金匮肾气丸，就会起到反作用，反之亦然。

不同肾虚的症状有着较大区别。如果手心发热，身材瘦削，舌苔少但红，舌体瘦长，总觉得怕热，多为肾阴虚;若总觉腰膝酸软，疲乏无力，兼有舌体胖厚等，有可能是肾气虚;若有肾气虚表现，同时觉得很怕冷，可能是发展到了肾阳虚。但肾到底虚不虚，又属于那种类型的肾虚，都应请专业中医师诊断，不可自己妄断。

中医强调整体观念，认为五脏相生相克，所以即便有肾脏虚损，也要五脏一起调，不能只补肾。肝属乙木，肾属癸水，故“乙葵同源”的说法实指肝肾同源，补肾同时应当养肝，才能达到更好的效果。此外，健脾也能在一定程度上起到协同补肾的作用。若仅仅按照广告宣传的，肾虚单纯补肾，并不能起到很好的效果。

最好的调养是杂食混吃

对于一般乏力、腰酸等肾虚人群，最好采用平补之法，选择药食同源的食物进行调养，如莲子、龙眼、桂圆、核桃、胡桃等坚果。黑色入肾，大部分黑色食物都有补肾之功，如黑豆、黑芝麻、黑米等。但并不是所有黑色食物都能补肾，黑木耳的效果就不太明显。选择饮食调补也不宜盯着一类食物使劲吃，最好的方法是杂食混吃，既能够享受到美食，也能兼顾营养平衡。