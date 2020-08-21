“银川市慢病管理-慢阻肺患者数字化管理项目”启动

8月18日，由银川市卫生健康委员会主办，航信景联互联网医院和葛兰素史克（GSK）承办的 “银川市慢病管理-慢阻肺患者数字化管理项目”正式启动。据悉，该项目为银川市慢病管理体系的延伸与拓展，项目致力于首创性地探索基于“互联网+医疗健康”的慢阻肺线上线下一体化管理新模式，积极打造呼吸系统慢病管理的智慧医疗示范系统，助力提升中国慢阻肺规范化诊疗的整体管理水平。

银川市卫生健康委员会副主任李继跃表示：“‘银川市慢病管理-慢阻肺患者数字化管理项目’的启动与落地是2019年3月签署战略合作协议后的一项突破，也是银川市慢病管理工作由‘慢阻肺患者单一院内管理’向‘慢阻肺患者院内+院外管理相结合’的推进，扎实把这项惠及百姓的好事办好、实事办实。”

项目负责人介绍，作为“银川市慢病管理-慢阻肺患者数字化管理项目”合作的重要举措，位于银川市第一人民医院“呼吸疾病数字化管理创新中心”于同日宣布正式揭幕。该中心通过运用数字化、“互联网+医疗健康”、5G、物联网等先进的信息化技术，为呼吸慢病患者提供多项健康大数据分析服务，致力于打造创新的慢病管理体系。“呼吸疾病数字化管理创新中心”的核心设施“慢阻肺病人管理实时数据大屏幕”也将于本月投入使用，通过集成智能可穿戴设备和物联网传感器，动态实时监测慢阻肺患者肺功能、血氧、脉搏等主要疾病指标和居家治疗情况。充分结合人工智能、大数据技术与银川市家庭医生签约管理体系，实时评估慢阻肺患者的疾病进展情况，为急性发作可能性高的患者或其家庭医生给予及时的医学干预指导，有效提高了慢病患者的疾病管理水平和效率。

为进一步将银川“互联网+医疗”服务扩展到覆盖包括慢阻肺在内的8种门诊大病的基本医疗保险服务，GSK将与航信景联互联网医院联合开展“创新基层诊疗服务”项目，在银川落地中国第一个物联网数字化支持的慢阻肺患者项目。通过借助GSK创新的物联网传感器技术解决方案以及航信景联的健管师团队，依托银川市第一人民医院和银川市第三人民医院的专业能力，该项目旨在借助数字化手段加速探索呼吸疾病管理的医联体模式。通过数字化管理新机制，为患者提供疾病数据保存、患教记录等个人疾病档案建立服务，围绕肺功能评估、症状评估、急性发作次数及入院次数、患者用药依从性等方面，多渠道为患者提供疾病管理新形式。该项目初期预计实现管理确诊慢阻肺患者1000人，致力于为患者提供规范化的慢阻肺疾病管理，着力提高慢阻肺患者用药依从性，切实改善慢阻肺患者的健康状况。

航信景联互联网医院董事长王炅表示：“作为落户于互联网+医疗健康示范（省）区的全国首批互联网医院企业，我们自成立之初就致力于为慢病患者提供便捷、专业和精准的一站式医药服务和健康管理服务。这一次又与GSK联合开展‘银川市慢病管理-慢阻肺数字化管理项目’，是我们继高血压O2O管理、糖尿病MDM管理的又一项慢性病病种管理模式的延伸与探索，其核心是通过分层分级的共管服务，以全方位专业的院外管理模式切实改善银川市慢阻肺患者的健康状况，稳定病情，减少并发症，提高生活质量及居家自我健康管理的水平。”

GSK副总裁、中国处方药和疫苗总经理齐欣表示：“服务于中国呼吸治疗领域30余年，我们一直致力与中国政府、相关单位、及广大临床医师的紧密合作，结合先进的数字化、物联网、大数据等信息技术，为中国患者带来创新的呼吸疾病治疗方案的同时，加速促进优质医疗资源下沉基层，提升西部地区疾病管理能力。”