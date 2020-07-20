王新光：适应处方药零售市场变化 多渠道服务大众健康

7月13日，在《2020大健康产业西湖论坛》——暨第十一届中国医药物资协会连锁药店分会年会上，葛兰素史克（GSK）企业传播及政府事务和市场准入负责人王新光指出，企业应适应处方药零售市场变化，积极践行企业价值观，多渠道多样化服务大众健康。

王新光表示，GSK从过去以商业流通模式为主，发展成为现在以重点连锁、重点单品为主的销售合作模式，同时积极构筑处方药、非处方药和大健康产品新优势。新版《药品管理法》的通过，让处方药网售再次成为业界关注点，GSK在不断满足患者需求的同时，也在不断的规范处方药网售过程当中遇到的问题。以病人为中心，成立专业零售团队应对中国市场新的变化，从传统的销售模式转变为多渠道多样化的合作方式，与国内外各连锁机构、处方药转化平台广泛合作，积极探索，共同弘扬医药文化，共享资源，共塑品牌，共同为广大群众的健康服务。

谈及“4+7”带量采购政策时，王新光说，“我们会积极配合政府把‘带量采购’工作做好，积极践行GSK价值观。”他表示，在4+7带量采购政策出台之后，对于病人和医保来说是一件好事，政策上将国内外药物进行比较，降低价格，让病人使用同等药物属性的药品。药品价格降低实际上是对企业要求提高，促进了医药企业对于原创药物的研究，给与企业新动力。他指出，4+7带量采购的药品大部分为常用药，这种做法减轻了民众负担也给我们带来了整合的机遇。