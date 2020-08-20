北京朝阳医院举办第三届“中国医师节”庆祝大会

为了更好地展现医务人员敬佑生命、救死扶伤的职业精神，8月19日，首都医科大学附属北京朝阳医院特举行以“医者榜样，最美逆行”为主题的第三届“中国医师节”庆祝大会。北京市医管中心党委常委、副主任吕一平，北京市医管中心医疗护理处处长龚文涛出席大会。北京朝阳医院党委书记、理事长张金保等院领导悉数到场。医院本部、西院及怀柔院区近200余名医师代表参加本次活动。

医院党委副书记、常务副院长张宏家在会上向全院医师致以节日祝福，并对医师们在疫情期间的表现给予了充分的肯定和赞扬。他在致辞中表示，新春伊始，新冠病毒疫情突发，朝阳医院以最高的效率从各科室集结了一支有实力、有态度的专业医疗队伍，以最快地速度奔赴武汉进行支援。在与病毒争夺生命的过程中，全院上下凝心聚力、甘于奉献，白衣战士们敬佑生命、敢于担当，展现出了医护人员的本职与大爱。

会上，北京朝阳医院援鄂医疗队代表依次上台发言，从不同科室，不同的工作角度向大家分享了援鄂期间的抗疫故事和心得感悟。医院领导为医疗队团体和代表进行了表彰。

全院医护人员还共同观看了由医院各科室医务人员自编自导自演的节目，通过不同的表演形式感受到了医院医务工作者的青春风采。情景剧《一场关于生命的接力》重现了对于高龄产妇救治的过程。《大海脊柱拯救行动》讲述了骨科团队14年如一日坚持拯救儿童脊柱畸形的心路历程。在老少两代医者互送寄语的《我想对您说》节目中，更展现出医者精神的传承，深深打动了在场的所有观众。

最后，吕一平代表北京市医管中心向各位医师致以诚挚的节日慰问。她高度评价了朝阳医院的医师们在支援武汉抗击疫情期间的突出表现，以及在北京新发地疫情时期的快速反应，十分认可医护人员所表现出的政治觉悟、工作作风和突出成绩。她表示，相信在医院领导的带领下，朝阳医院一定会做好院内各项防控工作，有能力把好疫情防控的第一关，并嘱咐广大医护工作者，一定要做好个人防护，注意自身健康。