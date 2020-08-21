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滑县中心医院医师节召开表彰大会

2020年08月21日15:36 来源：人民网-人民健康网

8月19日下午，以“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”为主题，滑县中心医院举行了“中国医师节”庆祝表彰活动。

活动伊始，滑县中心医院院长席连峰发表重要讲话，向全院各级医师提三点希望和要求：一、坚持学习为先，锐意开拓创新；二、树立务实思想，崇尚真抓实干；三、牢记目标任务，推动医院发展。

会上，滑县中心医院副院长陈光辉讲到，今年的中国医师节意义独特，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，滑县中心医院作为“滑县战区”的主战场，我院全体医护人员无一人退缩，全部递交请战书！作为一名医师，承载着无数人对健康的期盼，无论酷夏寒冬，还是白昼深夜，在关于健康的紧急时刻，医师的心中只有义无反顾，勇往直前，用实际行动诠释着敬佑生命的人间大爱，取得了“安阳市首个地区清零、安阳市最少感染县区、医务人员零感染，确诊患者家属及密切接触者零感染”的成绩。

(责编：崔元苑、许心怡)


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