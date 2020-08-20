2020年8 月19 日，是第三个“中国医师节”。由中国医师协会主办的2020年“中国医师节”庆祝大会暨第12届“中国医师奖”颁奖大会于8 月19 日在京召开。今年医师节的主题为“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。

国家卫生健康委副主任、党组成员、中央保健委员会副主任曾益新，原总后勤部卫生部部长张雁灵，原国家卫生部部长高强，国家中医药管理局党组成员、副局长王志勇，原国家卫生部副部长殷大奎，中央军委后勤保障部卫生局局长房彤宇等领导出席会议。国家卫生健康委、民政部多司局领导，李兰娟、郑树森、陈洪铎、董家鸿、赫捷等院士代表，以及各地专家和医师代表参与会议，会议由中国医师协会副会长杨民主持。

会上，中国医师协会常务副会长董家鸿院士致大会开幕辞。国家卫生健康委副主任、党组成员、中央保健委员会副主任曾益新，原国家卫生部部长高强，中央军委后勤保障部卫生局局长房彤宇分别发表讲话，并向全国医务工作者致以节日的慰问。

国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉宣读了第12届“中国医师奖”获奖名单，中国医师协会副会长赫捷院士宣读了《中国医师协会向获奖医师学习的倡议》。大会主席台领导为第12届“中国医师奖”获奖医师颁发了证书和奖杯。武汉大学中南医院院长王行环，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉，云南省鲁甸县文屏镇卫生院医生范怀庆代表获奖医师作发言。

大会举行了医师宣誓仪式，在中国医师协会副会长张英泽院士的领誓下，全场医师们以及场外连线医师们庄严宣誓：我志愿献身人类的健康事业；自觉维护医学的尊严和神圣；敬佑生命，救死扶伤，平等仁爱，尊师重道；诚实守信，恪守医德，精益求精，慎思笃行；以上誓言，源于心，践于行！

开幕式后，李兰娟院士作了题为《“三进武汉”谈疫情防控体会》的大会主题报告。会上还播放了武汉市肺科医院以及上海市医师协会庆祝医师节的系列活动视频。

中国医师协会是全国医师之家，在国家卫生健康委和民政部领导下，始终秉承“服务、协调、自律、维权、监督、管理”的办会宗旨，坚持“听医生说话，为医生说话，帮医生解忧，促行业自律”，围绕医师服务、培训考核、科学普及开展了大量工作，长期致力于号召全社会共同营造尊医重卫的良好氛围。

据了解，《第12届“中国医师奖”评选方案》经国家卫生健康委批准后，于2020年4月正式启动评选工作。在国家卫生健康委指导下，第12届“中国医师奖”经过单位推荐、资格审核、单位及媒体公示，初步评审和最终评审等程序，对全国31个省、自治区、直辖市医师协会、中央军委后勤保障部卫生局和中国医师协会二级机构等单位推荐的候选人进行评选。

第12届“中国医师奖”评审委员会本着公平、公正、公开的原则，报请国家卫生健康委，批准丁丽君等80名同志获得第12届“中国医师奖”。获奖人员均来自临床一线，事迹感人，体现了优中选优的原则，他们是我国医师队伍中的优秀代表，起到了树榜样、立形象的示范作用。

2020年注定是不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，广大医师白衣执甲、逆行出征，冲在疫情防控第一线，为打赢疫情防控阻击战、保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献，用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

2020年“中国医师节”庆祝大会暨第12届“中国医师奖”颁奖大会，对于弘扬抗疫精神，表彰先进，树立榜样，团结凝聚卫生健康系统力量，加强医师队伍建设，以及营造尊医重卫良好氛围具有重要意义。