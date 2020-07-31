关节积液一定要抽掉吗？

关节疼痛时通常可以发现关节表面是肿胀的，一般是因为里面积液过多，形成肿胀，有时需要根据病情抽取积液。然而，临床上很多患者对关节积液及其处理认识较片面甚至是误解，例如，关节积液会越抽越多，抽关节积液只治标不治本等。暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任医师李劼若表示，当发生关节积液过多时，需要找到病因针对性地进行治疗。如果关节积液过多，科学适当的抽液是可以缓解症状、协助诊断的，是常规诊疗的一部分，患者不用担心也不用抗拒。

正常的关节里都有关节液，它是由关节滑膜分泌的液体，有营养关节软骨、润滑关节、减少关节活动时的磨擦等功能。像膝关节，正常时有2～5毫升的关节液。当发生各种病理情况，导致滑膜分泌增多、出血等，关节里液体增多，这样就形成了关节积液。膝关节里液体如果超过50毫升，肿胀会比较明显，通常提示有病理情况，通过医生的体格检查（浮髌试验）可以查出。

李劼若介绍，8种情况会引起关节积液：感染、创伤、非感染性关节炎、免疫性疾病、关节不稳定、激素水平变化、特殊类型的滑膜炎、小儿滑膜炎。关节积液的原因是有多种可能的。治疗上，首先要分析产生积液的原因/疾病，然后再进行针对性的治疗处理，不能仅仅只处理积液。

例如，细菌性感染引起的积液，除了处理积液，必须使用抗生素，必要时还要手术、引流；半月板损伤引起的积液，还要治疗损伤的半月板；痛风引起的积液，还要控制尿酸。医生去分析关节积液的原因需要收集大量临床表现的信息，例如肿痛的时长、有没外伤史、伴随情况、关节活动情况，还需要仔细地面对面去查体，看看关节红肿热痛的情况、压痛位置、稳定情况等。

以膝关节为例，正常膝关节里只有几毫升关节液，当关节液增多时，关节肿胀是很难受的，这时抽液，一方面可以减轻肿痛的症状，另一方面必要时可以把抽出的关节液送检查，例如关节液的常规、生化、细菌培养等，对于协助诊断，是很有帮助的。（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）