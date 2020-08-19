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国家卫健委：这次疫情防控的实战应对形成了特色鲜明的中国防控方案

2020年08月19日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，这次疫情防控的实战应对，为做好疾控工作积累了丰富宝贵的经验，形成了特色鲜明的中国防控方案。在这场没有硝烟的战争中，广大疾控人员发扬“特别能吃苦、特别能战斗”，关键时刻“拉得出、上得去、打得赢”的疾控精神，在抗疫一线经受住了考验，充分展示了新时代疾控人员的精神风貌、意志品质、技术水平和应急能力。

王斌介绍，在疫情防控过程中，全国疾控系统始终坚守在防控工作的第一线，主要开展了六个方面的工作。一是不断完善防控方案，为疫情防控提供科学的指导。在实践中不断的总结疾病的规律，制定实施新冠肺炎防控方案，为疫情防控提供科学的指导。针对重点人群、重点场所、重点单位发布了15项防控技术方案，6个心理疏导工作方案，并根据疫情形势变化细化形成了60多项防控技术指南，提高了防控措施的科学性和精准性。

二是强化疫情监测的分析，为防控政策的调整提供参考依据。密切跟踪国内外疫情形势的变化，及时开展分析研判和风险评估，以循证为基础，以风险为导向，提出调整防控的策略和措施的建议。

三是坚决控制传染源，及时切断传播途径。广大疾控队伍深入疫情现场，认真开展流行病学调查，加强传染源的管控，开展核酸检测，做好密切接触者的追踪管理，及时启动了排查、诊断、隔离治疗等程序。截至8月18日，全国累计追踪管理了密切接触者达80多万人，科学规范地开展环境消杀，营造清洁、干净、放心的环境，切断病毒的传播途径，遏制疫情的扩散蔓延。

四是加强健康宣教，引导全社会、全方位群防群控，全国各地的疾控、医疗和基层医疗卫生机构的广大医务人员组织开展了大量科普宣传，引导公众正确认识新冠肺炎，做好必要的个人防护，推行了戴口罩、勤洗手、少聚会、多通风等日常的防控措施，提升了公众主动防护的意识和能力。

五是加强心理疏导和心理干预，维护公众的心理健康。在疫情期间，制定了心理援助方面的各类方案、专家建议和操作手册。在全国范围内，在原有的心理援助热线的基础上，又新增了673条应对疫情的心理援助热线，积极开展心理援助和危机干预，维护疫情期间公众的心理健康。

六是坚持全国一盘棋，统筹全国疾控力量集中攻坚。加强全国疾控力量的统筹调度，及时向湖北、黑龙江、吉林、北京、新疆、大连等地派出疾控专家队伍，提供疫情分析、现场流调、实验室检测、环境消杀、心理疏导、社区防控等能力的支持，坚决遏制疫情扩散蔓延。特别是在湖北保卫战、武汉保卫战中，从全国选派了近千名疾控和公共卫生人员驰援湖北省。这支由疫情分析、核酸检测、社区防控、环境消杀、流调督导、心理援助、营养干预等专业人员组成的援助队最早到达，最晚撤离，在湖北期间累计完成了1.3万余名病例的流调，4万多名密切接触者的追踪调查，检测了近44万份的标本，对近5千多个单位开展了环境消杀工作的指导，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战发挥了不可替代的关键作用。

(责编：许心怡、崔元苑)


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