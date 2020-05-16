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国家卫健委：我国的核酸检测能力达到每日150万份

2020年05月16日16:27 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月16日电 （许心怡）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，截止到目前，我国每天的核酸检测能力能够达到150万份，随着复工复产，检测范围进一步扩大，核酸检测能力也需要进一步提高。

郭燕红介绍，核酸检测作为一个病原学检测的方法，是新冠病毒感染确诊的重要手段，能够确定是否感染了新冠肺炎病毒。核酸检测对于落实“四早”，即“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，在疫情防控过程中具有非常重要的意义。在疫情防控的初期，新冠病毒的核酸检测工作主要是依靠疾控机构。“大家知道，做核酸检测需要P2实验室，也就是二级生物安全的实验室，对于室内质评、时间质控等都有比较高的要求。随着病例的不断增多，核酸检测能力的提升和效率的提升成为一个瓶颈问题，所以在1月底的时候，国家卫生健康委要求各地只要是符合条件的医疗机构，通过备案，都可以开展新冠肺炎核酸检测的工作。”

郭燕红指出，下一步，我国要加强二级以上医疗机构的实验室建设，具备开展核酸检测的条件。“除了硬件建设，软件也非常重要。软件一方面是生物安全管理，一方面是质控工作和医务人员规范操作。”郭燕红强调，下一步，将同步加强生物安全管理、实验室管理，特别是医务人员的培训，适应复工复产之后医疗服务和全社会对核酸检测的需求。

(责编：刘卿、孙博洋)


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