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教会父母五个用药关键词

采访专家：河北医科大学第三医院临床药学部主任 刘宝良

2020年08月19日05:26 来源：人民网-生命时报

由于各器官功能减退，老年人对药物的吸收、分布、代谢和排泄等功能减弱，加之老年人常有多种慢性疾病共存，往往同时服用多种药物，且用药时间长，药物相互作用复杂，更易产生不良反应。河北省医学会临床药学分会主任委员、河北医科大学第三医院临床药学部主任刘宝良就此给出建议，老年人安全用药应保证做到5个关键词。

1.个体化。老年人是一个健康状况极不平均的群体，由于衰老进程不一、疾病状态不同，导致药效的个体差异特别大，尤其是高龄老人。医生一般会结合老年人自身病情特点和个人情况，选择最适合的给药时间、剂量和疗程，设计个体化的用药方案。当老年人看到别人用某种药疗效很好，或听到亲朋好友推荐某种药物时，一定不要简单地照搬他人经验，最好先咨询医生和药师看是否适合自身情况，按照指导用药。

2.少而精。能单药治疗的就不联合用药。在用药时，应根据病情的轻重缓急，先服用治疗急、重病症的药物；待病情稳定后，再兼顾其他病症的治疗，不要胡子眉毛一把抓，多种药物一起用。千万不要认为用药“多多益善”，这样只会增加不良后果。建议老年人用药品种尽量不要超过5种，包括自行使用的非处方药和保健品等。

3.遵医嘱。老年人对待慢性病，必须遵守医嘱用药，在治疗中不能“三天打鱼，两天晒网”，感觉不舒服才吃药，稍微好转就停药，使治疗断断续续，造成病情反复，得不到有效控制。还有一些老年人“久病成医”，每当身体出现不适时，就凭借自己多年的“经验”，进行自我治疗。实际上，老年人用药是一个非常严肃的问题，具体用什么药、用多大剂量，均应在医生和药师的指导下进行，并与医生和药师保持经常联系。老年人在没有明确病情的情况下，不能凭经验擅自服用各种药物，或听信言过其实的广告，滥用各种滋养保健品。

4.勤观察。老年人的药物不良反应常常表现得较为隐匿或更为复杂，因此在用药期间更应密切观察用药反应，注意身体的各种不适症状。一旦出现新的症状，应考虑为药物不良反应或病情加重，及时和家人沟通，让家人了解自己的用药情况，必要时到医院就诊。对于长期服药的老年人，建议定期到医院进行体检，以便及时发现药物蓄积带来的损害。

5.做记录。有些老年人由于记忆力减退，多种药物一起吃，容易漏服、误服和多服，以致难以获得疗效或加重病情。因此建议老年人在用药过程中，最好能够设立个人专用药物记录本，详细记录用药情况，以便随时监测用药安全和不良反应。具体内容包括：药品名称、用药剂量、用药时间、主观感受和体征变化。这些内容在复诊以及出现特殊情况时，可为医师和药师提供翔实的重要信息。刘宝良强调，除中药、西药外，平时吃的保健品、滋补品也要记录下来。（本报特约记者 任少辉）

(责编：许心怡、崔元苑)


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