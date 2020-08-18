《宝宝好营养，关键三岁前——中国宝宝发育与营养健康指导手册》发布

0-3岁需要补充哪些营养？宝宝可不可以吃零食？果汁是个好东西，可以替代水果吗？为让宝爸宝妈们了解专业全面的婴幼儿早期喂养知识，8月18日，汤臣倍健旗下专业母婴品牌——天然博士携手中国妇幼保健协会儿童营养专业委员会，正式发布了《宝宝好营养，关键三岁前——中国宝宝发育与营养健康指导手册》（以下简称《指导手册》），为广大父母提供具有基础性、指导性的婴幼儿科学喂养内容，帮助家长们学习正确的营养知识。

中国妇幼保健协会副会长宋世琴表示，0-3岁是宝宝成长发育、决定人一生健康状况的最关键窗口期，这一时期母婴的营养状态，关系到儿童健康和未来发育潜能，“营养是影响儿童早期健康状况的最重要因素”。

汤臣倍健副总经理吴小刚表示，“推动更多的人群关注三岁前宝宝营养健康，帮助年轻父母建立正确的喂养理念和方式，是天然博士一直以来努力的方向”。他强调，“我们将通过专业的科技实力、研发创新力，继续为科学调整儿童早期膳食结构、改善营养状况提供优质产品和解决方案。”

汤臣倍健负责人表示，目前，母婴营养已经成为营养学研究的重点领域，从长远层面上看，婴幼儿早期的营养状况甚至关系整个国家人口素质的基础。未来，天然博士将更加聚焦于宝宝早期营养，并依托汤臣倍健专业的科研创新实力和营养知识体系，为中国三岁前宝宝带来更专业的健康解决方案和营养选择。