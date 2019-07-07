雀巢母婴打造“防敏月”活动，守护婴幼儿健康成长

“感受·守护——雀巢防敏月发布会”在北京举行。在世界过敏性疾病日临来之际，作为深耕婴幼儿防敏配方领域多年的品牌，雀巢母婴将联合育学园、孩子王等各合作方打造系列防敏活动，呼吁妈妈建立防敏意识，守护宝宝健康成长。雀巢大中华区婴儿营养事业单位副总裁严可斌（Binu Jacob）先生、育学园首席健康官崔玉涛先生、孩子王助理总裁卢静女士出席了此次活动。

去年，中华医学会就曾发布《婴幼儿过敏早期预防策略专家倡议书》，指出近年来中国婴幼儿过敏的发病率呈逐年上升趋势，且过敏历程一经启动将影响宝宝的长期健康，所以过敏性疾病的早期预防至关重要。今年年初，雀巢母婴也发布了《婴幼儿防敏教育计划》，呼吁多方携手共建婴幼儿防敏生态，共同推进我国婴幼儿防敏工作。而此次“雀巢防敏月”活动便是雀巢母婴践行《婴幼儿防敏教育计划》的主要体现。

“优养始千日，防敏于未然”，雀巢母婴一直关注婴幼儿过敏问题

严可斌先生在发布会上表示，雀巢母婴一直提倡“优养始千日，防敏于未然”。雀巢母婴的防敏教育工作也从未中断，始终关注生命早期关键的1000天的健康、教育和知识传播，让防敏教育走进医院、走进社区，以提高妈妈们的防敏意识。

7月，雀巢母婴将持续通过大型防敏教育妈妈班、巢妈团等线上及线下讲座形式联合育学园、孩子王等母婴合作伙伴大力提升防敏知识普及力度。同时，7月19日至21日雀巢母婴还将在北京蓝色港湾打造360度体验馆活动，通过让妈妈切身体验宝宝的感受，深入了解过敏给宝宝身体及情绪带来的影响，提升妈妈对宝宝过敏问题的重视程度。

联合育学园崔玉涛解读《白皮书》，70%家长不知奶粉可能引发过敏

同时，为了提高母婴家庭对婴幼儿过敏风险的认知，在2018年9月育学园联合雀巢母婴发布的《消费者过敏认知调查报告》基础上，双方再次联合发布了《婴幼儿过敏风险白皮书》，并由育学园首席健康官崔玉涛先生对白皮书进行了详细解读。白皮书显示，我国母婴家庭对于宝宝过敏原因、过敏反应等方面认知明显不足。牛奶蛋白是宝宝常见的过敏原之一，但只有28.9%的家长意识到普通婴儿配方粉可能会引起宝宝过敏，也就是说超过70%家长对于奶粉可能引发过敏没有认知。

针对当下母婴人群对婴幼儿过敏问题认知现状，育学园首席健康官崔玉涛先生建议，家长们要学会合理正确使用益生菌制剂、不滥用抗生素，给宝宝建立良好的肠道菌群环境，降低宝宝过敏风险。同时，坚持母乳喂养，日常生活中尽量不使用含有杀菌剂成分的用品。如果无法做到纯母乳喂养，需要添加配方奶粉时，不满6月龄婴幼儿建议选择经过临床验证的适度水解蛋白配方奶粉。

孩子王加入雀巢防敏月行动，《白皮书》送达千万母婴家庭

发布会上，孩子王助理总裁卢静女士表示，孩子王一直以来致力为会员提供专业的服务，全方位满足顾客需求。目前在过敏问题日益严重的情况下，孩子王将加入“雀巢防敏月”行动，通过全国270余家门店，APP及小程序等渠道向千万会员家庭传播《婴幼儿过敏风险白皮书》。另外孩子王表示会以此为契机，提升育儿顾问对婴幼儿过敏防敏的专业知识和技能，更专业地为会员提供过敏防敏问题的解决方案。（林成汉）