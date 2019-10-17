汤臣倍健联手中科院上海营养与健康研究所 全球竞速抗衰老研究

人口老龄化带来的诸多营养和健康问题已成为全球共同面临的挑战，衰老研究与营养干预、老年健康相关科学研究，成为全球共同关注的课题。10月17日，全球膳食营养补充剂领先企业——汤臣倍健，联合中国营养科学的顶尖研究机构——中国科学院上海营养与健康研究所，正式宣布创建“营养与抗衰老研究中心”（下称“研究中心”）。

研究中心成立仪式

据了解，研究中心将重点围绕着：衰老及抗衰老机制研究、衰老评价和抗衰老物质筛选体系的建立；多组学数据库和精准营养评估和慢病预测模型建立和完善；老龄健康管理模式和精准营养干预方案的建立和研发等方面开展合作。打造从实验室到餐桌，从原料研发到转化应用的产学研生态圈，为促进健康老龄事业做出重要贡献。

研究中心成立现场

研究中心主任、汤臣倍健科技中心负责人张旭光博士表示，研究中心将在全球范围内开展衰老机制、衰老相关评价技术、老年健康营养干预、老年慢病风险因素防控、老年健康服务体系等研究和应用领域的技术项目合作，强强联合，筛选特定功效的天然产物及化合物和进行相关产品的功能验证，同时开展相关的细胞、动物模型和人群研究等。研究中心主任、中国科学院上海营养与健康研究所林旭研究员也透露，研究中心将通过衰老机制、多组学增龄队列和营养干预研究和大数据分析应用研究团队的共同努力，并与国家和中科院相关重点部署项目的有机衔接和整合，形成从基础研究到产业应用的关键纽带，在促进科研发展的同时也更好地为老龄健康事业服务，共同为“健康中国2030”贡献力量。

同时，汤臣倍健还与巴斯夫（BASF）、恒天然（Fonterra Limited）、杜邦营养与生物科技（DuPont Nutrition & Biosciences）、IFF营养健康（IFF Health）等4家全球顶尖原料供应商达成合作伙伴关系。各方将充分发挥在科学研究、产品技术、人才培养等方面的优势，共同开展抗衰老和营养干预研究。

汤臣倍健与巴斯夫、恒天然、杜邦营养与生物科技、IFF营养健康达成合作伙伴关系

为进一步布局抗衰老领域的创新型研发、新原料的应用、功能性产品深入的机理研究，汤臣倍健未来还将筹划成立“海外研发中心”，作为基础研究到产业的转化平台，为行业创新提供更多经验参考，助力国民健康事业的发展。