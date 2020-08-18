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我国每6个人就有1人脱发？预防脱发请注意这4点

2020年08月18日11:07 来源：人民网-科普中国

近年来，我国脱发人群呈直线上升趋势，平均6个人中就有一个人出现脱发的情况，其中20岁~40岁之间的人占据着较大比例。国家卫健委发布的脱发人群调查显示，我国脱发的人群已经超过2.5亿。

为什么会脱发呢？

专家表示，城市里的人脱发概率比三四线城市和农村高，从事脑力劳动的人群脱发概率比从事体力劳动的人群要高。主要原因有以下几种：

第一，遗传因素。父亲患有雄秃，儿子雄秃的概率为50%，女儿发病的概率为20%；

第二，精神压力。长期精神压力过大会加剧脱发。

另外，脱发与体内雄激素水平代谢有关系，还与感染、应急事件、微循环等因素有一定的关系。

如何预防脱发？

我们可以根据毛发的生理来进行护发，主要注意以下四点：

第一，毛发喜欢弱酸环境，不能用碱面、洗衣粉等清洗，否则洗出来会变成爆炸式的头发。因为毛囊有很多毛小皮，像瓦片一样保护着毛干，毛小皮喜欢弱酸的环境，在碱性的环境下会翘起来。另外，可以用啤酒洗头发，洗完之后头发会很松软。

第二，选择洗发水要注意，要用中性或弱酸性的洗发水，不能选用碱性的洗发水。

第三，现在市面上有很多养护头发的产品，可以使用，但要注意是否为正规厂家生产。值得注意的是，有硅和无硅的养护产品价格差异很大，但其实作用差别不大。

第四，用牛角梳子或木质梳子梳头，梳齿稀一点、齿尖圆润一点。

“好身体、好头皮，好毛囊才有好毛发”。如何保证头皮的健康呢？可以经常用手按摩头皮，用手指指腹垂直头皮、沿着中线轻轻地敲，然后往旁边两公分再敲，有疏经通络、活血化淤的作用。另外，用梳子反复梳也可以起到很好的护发效果。

受访专家：中日友好医院毛发医学中心主任杨顶权

(责编：许晓华、李轶群)


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