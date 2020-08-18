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菲律宾发现新冠病毒突变株 这种毒株比原始型更具传染性？

2020年08月18日08:34 来源：中国新闻网

中新网8月17日电 据菲律宾《星报》报道，菲律宾研究人员发现了新型冠状病毒的突变株，此前有研究认为，该变异后的毒株比原来的更具有传染性。

3月菲律宾暴发疫情时，菲律宾基因组中心收集的阳性样本中出现了最初的D614基因型毒株。但在一项新的研究中，基因组研究人员同时检测到了D614和G614。G614型的新冠病毒此前已经在全球一些地区广泛传播。

据报道，菲律宾基因组中心表示，6月份，他们从奎松市检测结果呈阳性的小部分样本中，同时发现了G614突变株和原始的D614基因型突变株。

但菲律宾基因组中心也表示，“这项发现证实菲律宾存在G614突变株，但考虑到我们的检测样本都是来自奎松市，这一发现或许不能代表菲律宾全国的整体情况。”

此前一份国外的研究报告显示，专家发现，被G614突变株感染的患者，他们的病毒载量水平比被D614突变株感染的患者更高。不过，G614在致命性和提升病情的严重程度方面似乎并无显著不同。

而菲律宾基因组中心认为，目前没有确凿证据表明，G614突变株的携带者比D614携带者更容易传播病毒。而且，这种突变似乎也没有对临床结果产生实质性的影响。

另外，卫生部授权菲律宾基因组中心继续研究并收集更多关于病毒的信息。

(责编：许心怡、许晓华)


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