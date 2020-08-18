肉桂香辣气厚，是厨房中的一种常用调味料，炒菜时稍加少许，能使菜肴香味四溢，促进食欲。但你可能不知道，性味温热的肉桂还是一味“养生保健品”。

中医认为，肉桂味辛甘、性热，归肾、心、脾、肝经，有温肾助阳、引火归元、散寒止痛、温通经脉的功效。对于因脾胃虚寒出现的胃脘冷痛、腹痛腹泻，男性阳痿，女性宫寒腹冷痛等问题，肉桂均有一定改善和治疗作用。

很多人在伏天里贪图凉爽，喜欢长时间待在空调房、爱吃冰镇西瓜和冰淇淋，这些做法会导致寒邪入侵、损伤阳气。此时，不妨在食物中放些肉桂，借助伏天人体阳气最旺盛之际来以阳克寒。这对某些属于寒证的疾病最有效，可达到冬病夏治的功效。推荐两款食疗方： 肉桂煲羊肉。取肉桂5克、羊肉500克、调味品适量，羊肉洗净、切块，与肉桂一同炖熟后调味服食。

肉桂粉酸奶蒸蛋。取肉桂2克、鸡蛋2个、常温酸奶半瓶、即食燕麦2勺、盐1克，将上述原料倒入蒸碗中，搅拌均匀。上中火蒸10分钟，再焖1~2分钟即可。

需要提醒，肉桂并非人人适用。其性热，孕妇、阴虚火旺、月经过多、盆腔炎、咽痛及有其他热病的人群应忌食。▲