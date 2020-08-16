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“人民爱医行动”年度大会召开

2020年08月16日04:36 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月15日电  （赵敬菡）在第三个中国医师节即将来临之际，由人民日报社指导、人民网举办的“致敬新时代最可爱的人——人民爱医行动”年度大会15日在京召开，回顾战疫难忘时刻，凝聚尊医重卫共识，向广大一线医护工作者致敬。

　　活动现场连线中，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼说：“疫情来了，医务人员必须上前线去。”“人民英雄”国家荣誉称号获得者、湖北省卫健委副主任、武汉金银潭医院院长张定宇表示，“希望良好医患关系能够保持下去。”

　　“医务人员守护我们的健康，我们也要汇集力量来守护我们的医务人员。”国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉表示。

　　活动中，人民网·人民健康推出“人民爱医行动”特别致敬服务平台，并成立“人民爱医联盟”，号召社会各界力量加入，关心关爱医务人员。疫情发生以来，光明乳业、康师傅集团等企业响应“人民爱医行动”号召，以物资和服务等形式，为医务工作者送去关怀。截至目前，共有47家社会公益组织和爱心企业捐赠价值11.25亿元的物资和服务。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月16日 02 版）
(责编：曹昆)


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