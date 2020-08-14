新发地停止零售是防疫需要也是定位回归

新发地市场在呼应常态化疫情防控停止零售的同时，因应业态发展大趋势做出的努力值得肯定。从长远看，大型农贸批发市场批零分离之后，如何进一步做好批发市场的商户塑造、流程再造和品牌打造？如何利用批发市场的金字招牌更深试水网络零售区间，进而打造智慧化、数字化、标准化的电商零售子品牌？凡此种种，都刚刚破题。

8月13日，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第164场新闻发布会，公布新发地农产品批发市场复市安排。新发地市场将分区复市，全面取消零售功能，不再向个人消费者开放。今年6月的新冠肺炎聚集性疫情之后，这个北京“最大菜篮子”以只批发不零售的新面貌复市重启，既是常态化疫情防控的需要，也是在定位回归基础上的运营升级。（相关报道见A3版）

“如果你第一次去新发地没有迷路，那你肯定是去了假的新发地”。在人们的印象里，集聚了来自全国各地农副产品、规模堪称亚洲数一数二的新发地市场，很难用“车水马龙”“摩肩接踵”来形容其纷繁扰攘。摊主、批发客户以及前来采购肉蛋果蔬的普通消费者混杂交错，加之环境复杂，存在着不小的病毒滋生传播隐患。

新发地市场从发生聚集性疫情休市到完成终末消杀结果评估合格，各有关方面做了大量扎实有效的工作。随着全市疫情防控呈现持续向好态势，为保障和满足首都农产品供应，新发地市场复市按照“批零分开、干湿分开、生熟分开”的要求，出台不再接待个人消费者、停止零售的新举措，正是在疫情防控常态化背景下，推进大型农副产品批发市场稳健复市复商的科学思路。

做好常态化疫情防控工作，关键要科学防控、精准施策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，细化有关行业产业复工复市的标准、条件和防控要求，并根据实际情况及时调整，使各项防控措施更加切合实际、尽快落地见效。此次新发地市场复市的各项新举措、新要求，无不立足于北京“最大菜篮子”的运行特点，从严要求，从细着手。按照规定，新发地市场将实行“卖方注册制、买方会员制”，只接待机关团体、宾馆饭店、二级批发市场和超市采购商等市场会员，不向消费者个人开放。此举目的之一是减少人员大规模聚集，减少交易人员停留时间，有效降低疫情感染传播风险。

为保障好周边居民的日常生活，在市场外新设1000平方米的便民菜市场，同步推动新发地所属77家便民菜店，164辆社区蔬菜直通车全面复市，实现农贸市场超市化管理，减少中间环节，降低商品价格，满足市民对零售的生活需求。这些都映射出管理者根据行业特点，一手抓疫情防控关键点，一手抓民生保障诉求点的统筹能力。只有因时、因势采取分级分类精准化防控，才能有序推动各行各业复商复市，确保防控大局稳定。

从批发市场这一业态可持续发展的趋势观察，新发地市场停止零售之举，不仅仅是符合疫情防控需要的应变之策，也是市场定位回归和转型升级的必然要求。

有人将中国一些农贸批发市场与邻国日本、韩国的市场做比较，发现一边是人声嘈杂、交通拥堵，一边是货来货去、安安静静。究其原因，相当程度上缘于国外农贸批发市场普遍实行批发与零售分离，多数农产品从生产领域进入消费领域的过程是：先由生产者（或农协、贩运商等）把商品运到批发市场，经过一定的交易方式，将农产品出售给零售商，零售商再将农产品分散到销售网点出售给消费者。

从定位看，批发市场本身是一个中间流通环节，承担了集散的职能。批发市场经济效益的高低取决于周转效率，要想提升批发效率，使货物做到快进快出，提高场地和车辆的流转率，就必须实行批发与零售分离。随着电商、冷链运输等新型采买方式日益完善，以及城市用地日渐规范化、法治化，过度依靠零售来维持批发市场销量的做法，已越来越不具有可持续性。

批发和零售是一对孪生兄弟，二者相互支撑、相互补充，互动运行缺一不可。作为一家有着32年历史的老牌农贸批发市场，新发地市场在呼应常态化疫情防控停止零售的同时，因应业态发展大趋势做出的努力值得肯定。从长远看，大型农贸批发市场批零分离之后，如何进一步做好批发市场的商户塑造、流程再造和品牌打造？如何利用批发市场的金字招牌更深试水网络零售区间，进而打造智慧化、数字化、标准化的电商零售子品牌？凡此种种，都刚刚破题。（本报特约评论员）