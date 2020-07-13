北京新发地市场疫情得到有效控制

6月11日北京新发地市场聚集性疫情发生以来，已过去整整一个月，北京以最坚决的态度、最果断的措施、最严格的落实，争分夺秒阻断疫情传播。7月11日起，新发地市场执行“14+14”天隔离观察措施的人员开始分批解除隔离，生活逐步回到正常轨道。北京市政府新闻发言人在疫情防控新闻发布会上表示：新发地市场聚集性疫情已得到有效控制。

7月11日中午，记者在南四环附近的一处集中隔离点看到，一批核酸检测合格人员陆续走出。该隔离点负责人冯玉莲告诉记者，当天解除隔离的人员共65名，主要为新发地牛羊肉综合交易大楼隔离人员，由于风险等级高，采取“14+14”天的隔离观察措施，为隔离时间最长的一批人员。按照工作安排，执行“14+14”天政策的5000多名隔离期满且核酸检测合格人员从7月11日开始解除隔离，预计三四天基本完成转运安置。此前，执行“14+7”天隔离政策的人员已经解除隔离。随着最后一批人员陆续解除隔离，标志着新发地市场相关人员集中医学观察已近尾声，相关暴露人员继续发病风险已基本消除。为继续做好解除集中医学观察的后续工作，北京市要求相关人员解除隔离前签署承诺书，承诺此后7日内进一步做好健康监测，外出做好个人防护，出现异常情况及时向所在地社区、村报告。

新发地市场消毒工作进展如何？对环境是否有不利影响？

中国疾病预防控制中心消毒学首席专家张流波表示，新发地疫情发生以来，北京市迅速对新发地市场全面消毒。目前，市场终末消毒工作已经完成。“我们在制定消毒方案的时候就请了环保方面的专家，充分考虑到环境安全的问题。在确保消毒效果的同时尽量减少对环境的影响，选择的都是环保、易降解的消毒剂。目前没有看到新发地及周边地区因消毒对环境造成影响。”

目前，北京全市上下仍保持高度警惕，慎终如始、查漏补缺，继续做好新发地市场相关人员解除集中医学观察的后续工作，同时加强新发地市场、集中医学观察点等场所消毒，做好质量评估，彻底打赢疫情防控这场硬仗。