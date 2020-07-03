北京新发地累计消杀1412万平米 清运危废物品782.74吨

人民网北京7月3日电（池梦蕊）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市丰台区委常委、区政府常务副区长周新春针对广大市民关心的，新发地市场内的危废物品处理和消杀工作进展情况进行通报。

周新春表示，新发地批发市场的清运消毒工作是在疾控、消毒、环保等专家指导下，按照科学、规范、安全、有序的原则进行的。

一是制定了科学的消毒方案。在各方面专家的共同指导下，制定了详细的消毒工作方案，规范了严格的消毒流程，按照车辆消毒、消防部门安全检查、车内货物消毒、货物收集处置、清空车辆消毒、对清理后的地面再消毒的流程开展作业。现场调集了6支专业消毒队伍300余名专业消毒人员，对封控区内96万平米的露天和室内交易区及雨污水管线进行全面、彻底的消毒。投入了6辆12吨级专业消毒作业车、12辆车载式超低容量风炮机、15台超低容量喷雾器、100余台背负式手动喷雾器等实施消毒作业。消毒使用的药剂、药量均按严格依据专家提供的配比方案，共使用消毒水2146吨，累计消杀面积1412万平方米。

对室外环境进行常态化消毒。每天早晚两次对新发地市场及周边区域室外环境开展消毒，覆盖市场内各集中检测点、主干道、车辆、摊位、绿化带等室外区域、市场周边主要道路及公共区域。对市场内车辆、货仓、大棚、场地进行多次高强度消毒。通过先消毒、后清理、再消毒、再清洁的方式，确保消毒效果。同时对市场内其他区域以及人员生活和工作过的场所，进行全面消毒。消毒对象包括各类环境表面、物品、空气、空调、污水等范围内环境和物品。

二是危废品清运工作已基本完成。涉疫区的牛羊肉综合大楼负一层和一层冷库，以及活鱼区等出现疫点的档口均已完成危废品清运工作，果蔬等其他区域的垃圾清运也进入扫尾阶段。所有危废品由专业运输车辆运送到指定地点进行无害化处理消纳，对水果蔬菜运送至指定地点进行处理。截至7月3日，共清运新发地市场内肉类、水产、豆制品等危废物品782.74吨；清运水果蔬菜1.6万余吨。

三是全程保障作业安全。所有作业人员均按照市场消杀指引要求，穿戴防护物品（包括N95口罩、防护服、护目镜、胶鞋、绝缘手套等）进行作业。同步安排消防部门对车辆、冷库、冰箱、冰柜的电路、电源进行安全检测，确保不发生火灾等安全事故。每日调集消防车、防火监督人员、救护车以及医护人员随车待命，保障现场作业安全。

周新春表示，全程消毒工作在国家及北京市疾控中心专家和环保专家严谨细致的监督指导下完成，专家表示：“新发地市场的清运消毒工作严格按照《疫源地消毒总则》和《消毒技术规范》的要求进行，即将开展严格全面的终末消毒和消毒效果评价，整个工作科学、规范、有序、全面，确保终末消毒后新发地市场的整体环境安全。请广大市民放心。”