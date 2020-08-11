生死竞速，争分夺秒，成功溶栓在院前

大量的研究材料表明，急性心肌梗塞早期溶栓治疗可缩小梗塞面积及改善预后——溶栓时间越提前，梗塞范围就越小,病死率就越低。胸痛中心建设的目的是通过上下联动、区域协同救治、争分夺秒争取在最短时间内开通犯罪血管，达到尽快实现再灌注治疗，减少心肌细胞坏死、尽可能地挽救生命，减少心肌梗塞患者死亡率。

四川省南充市仪陇县人民医院胸痛中心自建设以来，以打造“规范化胸痛救治团队”为目标。通过不断加强队伍建设、优化流程、加强质量管理、加强学习培训不断推进胸痛中心建设工作。2020年7月17日，在这个特别的日子里，我院胸痛中心成功完成了首例急性心肌梗死院前溶栓。

整个急救过程金城院区急诊科汪晓斌主任全程跟踪指挥，通过院前救护车上积极溶栓治疗并安全转运川北医学院附属医院急诊科，直达导管室。

仪陇县人民医院胸痛中心建设得到县委县政府的大力支持，院领导高度重视，及区域协同网络医院支持与协作。仪陇县人民医院胸痛中心总监敖勇主任强调胸痛中心建设需充分发挥区域协同救治体系优势、并积极推动胸痛救治单元建设，打通胸痛救治的“起跑第一公里”，利用互联网+信息化，实现信息共享，让胸痛患者在第一时间得到最佳救治。