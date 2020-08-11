部分国家新冠病毒变异？3000万美国人领取失业救济

中新网8月10日电 美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间8月10日20时34分，全球新冠确诊病例累计超1989万例，累计死亡逾73万例。美国各界批评当局抗疫不力；全球疫情持续恶化，多地频现集体感染；部分国家发现新冠病毒发生变异；面对严峻形势，多国政府正进一步收紧防疫措施。

失望！美各界批当局抗疫不力

目前，美国新冠累计确诊病例超504万例，累计死亡逾16.2万例，美国各界普遍认为，将疫情问题政治化是美国抗疫举措中存在的一个大问题。《华盛顿邮报》8日发文指出，美国新冠病例数的激增，完全是因为白宫内部普遍存在的“政治第一，科学第二”的态度导致。

微软公司联合创始人比尔·盖茨也在8月9日发声指出，从疫情开始，美国政府就犯了很多错误，在病毒检测上也存在着令人震惊的问题，并感叹道，“我也没想到我们会表现这么差”。

美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里日前表示，美国当前应对措施并不奏效，应该在全国范围内实施“更严格的封锁措施”以控制疫情。

卡什卡里和明尼苏达大学传染病研究和政策中心主任迈克尔·奥斯特霍姆在《纽约时报》联名发表文章称，新冠疫情已经导致美国超过16万人死亡，约有3000万美国人领取失业救济。美国迄今采取的应对疫情措施没有奏效，采取更严格封锁措施的必要性显而易见。

警惕！多国现集体感染

目前，疫情正在全球多国持续蔓延，大规模集体感染仍不断发生，防控形势引发担忧。

截至当地时间8月10日下午，日本新冠累计确诊已超4.9万例，岛根县松江市的一所高中在9日被曝发生集体感染，该校足球俱乐部的86名学生、2名教员及3名密切接触者共91人被确诊，另有约30名相关人员被证实有发热和咽痛等症状。

在韩国，截至当地时间10日零时，该国累计确诊达14626例。韩中央防疫对策本部透露，日前，在人流密集的首尔南大门市场，一名工作人员被确诊感染新冠，随后的检测中又有7人被相继确诊。目前，当地已发布提示，要求近日去过该市场的顾客主动接受病毒检测。

当地时间8日，巴拉圭新冠累计确诊已增至6705例。当天，该国司法部宣布，在塔坎布监狱内，发生了包括46名囚犯和14名狱警在内的新冠集体感染事件。司法部等已展开调查，并计划对狱内的犯人、狱警及工作人员进行集体病毒筛查。

关注！新冠病毒已发生变异？

比集体感染更令人担忧的，是有研究发现，新冠病毒或发生变异。

日本《读卖新闻》8日报道称，日本国立感染症研究所最新研究发现，6月以来在日本扩散的新冠病毒是变异后的、具有新型基因序列的新冠病毒。

虽然该机构研究所专家9日对此澄清，称相关报道是误报，日本目前流行的新冠病毒毒株只是发生了少量碱基变异，但无独有偶，韩国也发现了病毒变异的案例。

韩国中央防疫对策本部10日表示，从新冠境外输入性病例中检出3例病毒变异体，其中2例来自巴基斯坦、1例来自乌兹别克斯坦。据称，此次被检出的变异体在全球尚未有过相关报告。中央防疫对策本部本部长郑银敬表示，变异体传染性是否发生变化，还需要进一步分析。

其实，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦早在6月1日就曾预计：新冠病毒会出现变异，因为新冠病毒所属的RNA病毒会不断变异。但她当时也表示，所掌握的证据显示，病毒变异与传播能力无关。

收紧！防疫措施不松劲

为防止疫情蔓延，全球多国再次逐步收紧防疫措施。当地时间10日，澳大利亚新增19例新冠死亡病例，创下单日新增死亡新高。澳总理莫里森表示，该国在圣诞节前不太可能解除国内各州的边界关闭措施。

截至当地时间9日晚，德国新冠累计确诊逼近22万人，其中，8月6日至8日的单日新增确诊已连续三日超千例。德联邦经济和能源部长阿尔特迈尔9日表示，德国需要更加精准的防疫措施，并且对存在的问题进行纠正，他还称，将全力避免该国再度实施“封城”。

在中东地区疫情较为严重的伊朗，累计确诊已超32.6万例。伊朗巴斯德研究所新兴与复发性疾病研究中心负责人表示，此前针对全国大城市进行的血清学调查显示，伊朗目前约有20%至25%的人口感染了新冠病毒。总统鲁哈尼9日称，对于没有遵守防疫提示的民众或未按要求隔离两周的患者，当局将出台相关惩罚措施。