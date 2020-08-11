热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

五味红枣金橘汤补肝

首都医科大学附属北京佑安医院中西医结合中心主任医师 杨华升

2020年08月11日05:52 来源：人民网-生命时报

　　肝阴不足型慢性肝炎患者，症状表现为胁肋隐痛、绵绵不止、头晕目眩等。这种肝炎临床非常常见，经常熬夜、睡眠不足及过食辛辣均会耗伤肝阴。在接受药物等治疗时，可以同服此方：五味子9克、大枣50克、金橘30克，加水同炖，去渣饮汤，1日1剂，分2次服，连服10~15日。

　　方中，五味子为中医治疗肝病的常用药物，煎煮前将种子打碎，可以促进保肝有效成分全部溶出，充分发挥疗效。其辛、甘、酸、苦、咸五味俱全，归心、肺、肾经，具有益气、宁心、补肾、生津、收敛、固涩等功效。药理学研究表明，五味子中含有的五味子醇甲能够调节神经系统兴奋性，具有理想的安定效果，促进宁心安神，改善失眠。它可促进肝药酶合成，增强其活性，同时降低转氨酶，提高肝脏解毒能力，利胆保肝，提高免疫力。

　　中医认为，枣有补脾胃、益气血和抗衰老的作用。《神农本草经》记载：“大枣，味甘，安中养脾、助十二经、补少气、生津液、身中不足，久服轻身延年”。大枣所含维C比苹果、桃子高100倍左右，维生素P含量也为“百果之首”。其不但促进人体正常生物化学过程，提高机体免疫力，还有保护肝脏、增强肌力、抗变态反应的作用。另外，它还能调和诸药，降低某些药物的副作用和毒性。煎煮时应切开、去核，使汤汁更甘甜。

　　金橘性温味甘，具有理气解郁、止咳化痰等功效，对于压力过大造成的肝郁气滞、抑郁不舒有很好的作用。现代研究发现，金橘所含的黄酮类化合物可抗氧化、增强免疫，有解痉、镇咳、抗痰、抗过敏、强心、利尿功能。它还富含维C，能促进抗体和干扰素生成，增强机体抗病毒和抗癌的能力。

　　本方三味配伍，大枣、金橘均为一般食品，五味子药性平和，补而不腻，理气不伤正气，不会“上火”。它们均有保肝、调节免疫的作用，配伍效果更好。五味子配大枣酸甘养阴，适合治疗肝阴不足型慢性肝炎，无肝炎的普通人群出现肝阴不足的表现，也可用此方调养。本方还具有理气安神的功效，对于肝炎患者合并失眠、抑郁等情况，治疗效果更佳。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn