肝阴不足型慢性肝炎患者，症状表现为胁肋隐痛、绵绵不止、头晕目眩等。这种肝炎临床非常常见，经常熬夜、睡眠不足及过食辛辣均会耗伤肝阴。在接受药物等治疗时，可以同服此方：五味子9克、大枣50克、金橘30克，加水同炖，去渣饮汤，1日1剂，分2次服，连服10~15日。

方中，五味子为中医治疗肝病的常用药物，煎煮前将种子打碎，可以促进保肝有效成分全部溶出，充分发挥疗效。其辛、甘、酸、苦、咸五味俱全，归心、肺、肾经，具有益气、宁心、补肾、生津、收敛、固涩等功效。药理学研究表明，五味子中含有的五味子醇甲能够调节神经系统兴奋性，具有理想的安定效果，促进宁心安神，改善失眠。它可促进肝药酶合成，增强其活性，同时降低转氨酶，提高肝脏解毒能力，利胆保肝，提高免疫力。

中医认为，枣有补脾胃、益气血和抗衰老的作用。《神农本草经》记载：“大枣，味甘，安中养脾、助十二经、补少气、生津液、身中不足，久服轻身延年”。大枣所含维C比苹果、桃子高100倍左右，维生素P含量也为“百果之首”。其不但促进人体正常生物化学过程，提高机体免疫力，还有保护肝脏、增强肌力、抗变态反应的作用。另外，它还能调和诸药，降低某些药物的副作用和毒性。煎煮时应切开、去核，使汤汁更甘甜。

金橘性温味甘，具有理气解郁、止咳化痰等功效，对于压力过大造成的肝郁气滞、抑郁不舒有很好的作用。现代研究发现，金橘所含的黄酮类化合物可抗氧化、增强免疫，有解痉、镇咳、抗痰、抗过敏、强心、利尿功能。它还富含维C，能促进抗体和干扰素生成，增强机体抗病毒和抗癌的能力。

本方三味配伍，大枣、金橘均为一般食品，五味子药性平和，补而不腻，理气不伤正气，不会“上火”。它们均有保肝、调节免疫的作用，配伍效果更好。五味子配大枣酸甘养阴，适合治疗肝阴不足型慢性肝炎，无肝炎的普通人群出现肝阴不足的表现，也可用此方调养。本方还具有理气安神的功效，对于肝炎患者合并失眠、抑郁等情况，治疗效果更佳。▲