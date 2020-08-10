中医专家提醒：立秋后要注意调养预防呼吸疾病

8月7日是农历二十四节气之一的立秋。中医专家提醒，立秋之后，气温开始降低，雨量减少，空气湿度相对降低，且昼夜之间温差增大，是呼吸道疾病高发的季节。在秋季应注意养生，注意饮食调养、起居调养、情志调养，预防呼吸道疾病。

湖南省中医药研究院附属医院呼吸科主任谭光波教授介绍，立秋之后，养生讲究“养阴防燥”。首先要注意饮食调养，要多喝水，少吃葱、姜、蒜、辣椒、油炸食品、膨化食品等，可适当食用一些时令水果，还可以食用百合蒸南瓜、银耳枸杞粥、雪梨炖川贝等滋阴润肺的食品。

谭光波教授说，立秋之后，天高气爽，应做到早睡早起，不要长时间待在空调房里。由于昼夜温差增大，要及时增减衣物，防止受凉感冒。有基础性疾病的老年人秋季养生要做到内心宁静、神志安宁、心情舒畅，避免因为不良情绪影响身体健康。

谭光波教授提醒，患有慢性呼吸系统疾病的人群，立秋后可以针对个人情况进行食疗，饮食清淡，注重营养，必要时在中医指导下予以中药汤剂调理，可增加免疫功能。(记者帅才)