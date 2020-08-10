打鼾者，有专门的降压建议

□重庆大学附属肿瘤医院内分泌肾病内科主任 吴绮楠 主治医师 胡铭洋

□重庆大学附属肿瘤医院心血管呼吸内科主任 高 淑

李先生今年40岁，最近添了个毛病，每天上午头晕、犯困，打不起精神来。去医院一检查，医生告诉他得了高血压，而且跟晚上打呼噜有关。

很多出现晚上频繁打呼噜的患者其实是睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）的一个症状，呼吸暂停及其引起的机体缺氧状态，会使交感神经活性增强、外周血管收缩，继而引起血压升高。近日，中国高血压联盟、北京大学医学部血管健康研究中心等联合发布的《特殊类型高血压临床诊治要点专家建议》（以下简称《建议》）指出，呼吸暂停与高血压常合并发生，是继发性高血压的重要原因。50%~92%的患者合并有高血压，30%~50%的高血压患者同时伴有呼吸暂停。现代医学研究证实，严重的呼吸暂停会对健康造成极大损害，比如诱发或加重糖尿病，增加心梗、脑梗风险，造成睡眠不足、精力不济，还会引起血压升高，必须引起重视。

临床上，医生在遇到体形较胖、脖子短粗、睡觉打呼噜的高血压患者时，一般都建议他们先监测血氧饱和度，或夜间睡眠呼吸状态。这类患者晚上睡觉时常常鼾声如雷，自己却不知道，晨起后觉得头晕、头痛，还会有反应迟钝等表现，白天工作时常感觉疲乏、困倦、没精神，时间长了就可能出现高血压、记忆力下降、焦虑、易怒等表现。

《建议》指出，治疗呼吸暂停引起的高血压，首先应找到病因。比如不少甲减患者容易合并黏液性水肿及肥胖，堵塞了气道就会诱发打鼾。甲状腺疾病症状又十分隐匿，真正接受正规治疗的患者不足5%。另外，原发性醛固酮增多者，也常合并呼吸暂停。所以提醒大家，如果出现乏力、低钾等情况，千万不要想当然以为是劳累或出汗过多所致，应及时就医，检查一下甲状腺功能、肾素—血管紧张素—醛固酮功能等，以明确病因，有针对性地治疗。

其次，患者应改善生活方式。减肥、戒烟、戒酒，白天避免过于劳累，慎用镇静催眠药，最好侧位睡眠。

再次，治疗OSAHS引起的高血压，除了要看导致高血压的原因、严重程度和睡觉时呼吸暂停情况之外，在药物的选择上需要注意以下几点。

1.首先考虑24小时长效降压药，正常人一天内血压的波动是勺形的，即白天高、夜间低、清晨起床后又升高。而呼吸暂停患者的血压波动常不明显，夜间血压和白天差不多，甚至比白天还高。因此，为了降低他们的夜间血压，避免引起血压波动，患者可在睡前服用长效降压药物，比如硝苯地平控释片、非洛地平缓释片。呼吸暂停患者常合并血脂、血糖异常，除应注意控制上述危险因素外，还要考虑药物对代谢方面影响。

2.避免使用以下几类降压药。（1）中枢性降压药物：不选择具有中枢镇静作用的降压药，以免加重呼吸暂停，如利血平、可乐定等。（2）非选择性β受体阻滞剂：OSAHS患者呼吸暂停和低氧血症可导致潜水样反射，激活心脏迷走神经反射，引起心动过缓，甚至心脏停搏，所以患者应避免使用β受体阻滞剂；同时，有明显气道阻塞的患者也应慎用β受体阻滞剂。

呼吸暂停较重的患者，可以佩戴简易呼吸机，能明显改善睡觉时的通气状况。呼吸通畅了，血压也就更容易恢复正常。此外，呼吸暂停患者机体长期处于缺氧、应激状态，还会增加心梗风险。因此，如果发现自己的家人有睡觉打呼噜的习惯，一定要及时去医院检查，以免悲剧的发生。（张冕）