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直播预告：儿童过敏性紫癜会引起肾炎吗？名医直播释疑解惑

2020年08月09日11:23 来源：人民网-人民健康网

近年来，儿童过敏性紫癜发病率呈上升的趋势，但好多家长对这个病仍很陌生，由于了解不够而没有及时就诊，往往会延误病情。

那么，小儿过敏性紫癜的病因是什么？中医有哪些治疗方法呢？家长们又该如何帮自己的孩子在日常生活中做好预防措施呢？

2020年8月10日（周一）10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请全国名中医、河南中医药大学研究所所长、中国民族医药学会儿科分会会长、河南中医药大学第一附属医院儿科学术带头人丁樱教授进行视频直播，为大家解答儿童过敏性紫癜的相关问题，敬请期待。

专家简介

丁樱，女，主任医师、教授、博士生导师、享受政府特殊津贴专家、

首批全国名中医、中医药高等学校教学名师、河南中医药大学第一附属医院儿科医院原院长、终身教授、儿科学科学术带头人、河南中医药大学儿科研究所所长、中国民族医药学会儿科分会会长、中华中医药学会儿童紫癜-肾病协同创新共同体主席、世界中医药联合会儿科分会副主任委员、中华中医药学会儿科专业委员会名誉副主任委员、河南省中医-中西医结合儿科专业委员会主任委员、全国中医临床重点专科小儿协作组组长、国家儿童用药专家委员会委员等。

从事医学临床50年，专事中医儿科临床41年，近年致力于小儿肾病、紫癜等免疫性疾病，主持科研课题23项，其中国家十一五、十二五科技支撑计划重大课题和国家自然基金课题4项、省部级课题18项；获省部级科技奖10项，主编国家规划教材3部、副主编6部；第一作者发表学术论文119篇。

擅长：诊疗过敏性紫癜及紫癜性肾炎、难治性肾病、狼疮、乙肝肾、1gA肾病、血尿、蛋白尿、遗尿、类风湿病及血小板减少性紫癜等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

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直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。

(责编：许晓华、李轶群)


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