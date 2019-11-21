练完瑜伽，不宜剧烈运动

瑜伽是一种结合呼吸的柔韧性练习，主要刺激身体的一些小肌群和韧带，让肌肉线条更流畅，有益于塑形。但它由于以小肌群、静态练习为主，一些人在练完瑜伽后还有体力，想要通过其他的锻炼增加运动量。对此，北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩提醒，练完瑜伽后，不要进行剧烈的有氧运动和力量练习，建议选择中低强度的有氧运动。

苏浩解释，练完以瑜伽为主要训练内容的锻炼后，人体肌肉已经得到放松、延展，再做剧烈的有氧运动或力量训练，肌肉极有可能再次紧张、发硬，抵消了之前的练习效果。不过，瑜伽多为静态发力动作，血液循环由此减慢，使身体容易出现酸胀、疼痛等不适。因此，练完瑜伽后建议适量做些中低强度的有氧运动，如快走、散步、游泳等，来加速血液循环、代谢能力，减轻或避免锻炼后的不适和疲劳感。

值得注意的是，瑜伽虽然是一种以牵拉为主的训练，对身体的刺激相对要小，但锻炼前也需要一定的热身。苏浩建议，可以先做些牵拉韧带和关节的动作，避免肌肉痉挛、拉伤；肥胖者因脂肪堆积过多，会影响瑜伽动作的准确性、协调性和锻炼效果，建议先做一些减脂的有氧运动或力量练习，提高肌肉和韧带功能，再练习瑜伽，避免运动损伤。

此外，苏浩还表示，若觉得单练瑜伽运动量不足，可以将其他强度略高的锻炼方式作为主要的训练项目，将瑜伽当成放松训练。▲