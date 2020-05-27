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崴脚可不是小事

丁浚哲

2020年05月27日10:51 来源：北京日报

崴脚是很多人都遇到过的经历，不管是在激烈的篮球场上，还是日常的慢跑途中，甚至每天上下楼梯时，都有可能出现崴脚。正因为崴脚如此常见，生活中很多人觉得这是件小事，休息一下或者活动一下就好。然而崴脚，也就是踝关节扭伤，可能严重伤害踝关节的韧带和软骨，甚至出现骨折，需要手术治疗。那么，为什么会崴脚，我们又应该怎样正确处理踝关节扭伤呢？

什么情况下会崴脚

崴脚，也就是踝关节扭伤，是指在摔倒、踩空等情况下，踝关节超出了正常的活动范围，出现过度的内翻或者外翻，使踝关节周围的韧带和关节囊等软组织受到拉伤，甚至出现撕裂，从而导致踝关节处疼痛、肿胀的一种情况。

我们的踝关节是由小腿的胫、腓骨下端，和足部的距骨共同构成的负重关节，关节间的接触面积较大，对合十分严密。同时，踝关节的周围有一系列强韧的韧带保护。这种特殊的结构让踝关节在具有良好稳定性的同时，又较为灵活。然而，踝关节的位置也导致了它承受着人体几乎全部的重量，因此在受到外力失衡时，踝关节容易出现过度的内翻或者外翻，造成损伤。尤其在穿高跟鞋、下楼梯、跑跳运动等场景中，这时踝关节的稳定性较差，扭伤也就更容易发生。

牢记四步处理法

大家在生活中可能都碰到过崴脚的情况，许多人觉得休息一下就没事了，或者随意活动踝关节。然而这些做法并不正确，甚至可能加重踝关节的损伤。踝关节扭伤属于急性运动损伤，处理时也适用“休息、冰敷、加压、抬高”的四步处理法。

下面我们来说一说如何具体操作。崴脚后，我们应该停止走动，采取坐姿或卧姿，让扭伤的关节解除负重，制动休息，从而避免进一步的损伤。在休息的基础上，我们可以用毛巾包裹冰袋或冰块，敷在关节周围。冰敷能够使局部血管收缩，减少炎症介质，减缓踝关节的肿胀和疼痛。扭伤后的24小时内，冰敷都可以帮助缓解症状，每2-3小时冰敷一次，每次15-20分钟。需要注意的是，在扭伤后24小时的这段时间里不能进行热敷，高温会促进局部组织的充血和损伤，引起疼痛和肿胀加重。在冰敷的同时，可以用弹力绷带或者毛巾加压包扎扭伤的关节，局部的加压能够减少踝关节周围的出血肿胀，并稳定踝关节，预防出现进一步的损伤。在进行包扎时力度要合适，包扎过紧会影响足部的血液循环，导致足部缺血甚至坏死，因此最好在医务人员的指导下进行。最后，我们可以将受伤的脚踝垫高，抬高到略高于心脏水平的位置。这样做可以促进患处的血液和淋巴回流，同样可以减轻关节的肿胀和疼痛。

经过“休息、冰敷、加压、抬高”的初步处理，能有效缓解踝关节扭伤的症状，减轻疼痛和肿胀。对于较为严重的踝关节扭伤，物理治疗能够帮助缓解症状、恢复踝关节功能，因此早期接受物理治疗也有助于扭伤的康复。然而需要重视的是，一些踝关节扭伤可能会导致韧带撕裂、软骨损伤，甚至造成踝关节骨折。这些情况如果得不到专业有效的诊断和治疗，往往会影响踝关节的功能，给我们造成长期的困扰。因此，对于大多数的踝关节扭伤，还是应该及时去医疗机构就诊，排除需要进一步治疗的情况。

如何预防踝关节扭伤

踝关节扭伤是生活中常见的外伤，那么如何能够预防扭伤的发生呢？首先，我们需要注意运动时的自身保护。在运动前应做好热身，并选择合适的运动装备和场地。进行高危运动时，可以佩戴相应的护具，减少发生扭伤的风险。其次，日常生活中我们应该选择合适的鞋子，在上下楼梯、穿着高跟鞋等容易发生踝关节扭伤的情况时提高注意力。最后，我们可以加强踝关节的稳定性。一些针对性的训练，比如踝关节活动度训练、力量训练和提踵训练，都能够增强踝关节周围肌肉的力量，起到保护踝关节的作用。

由上述可见，虽然崴脚很常见，但真的不是一件小事。我们需要掌握正确的处理步骤，学会预防的方法，这样才能保护好我们的踝关节，拥抱健康生活。

（作者：宣武医院骨科医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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