全民健身、健康中国，925"全城热练"让十城五万人走进健身俱乐部

2019年8月8全民健身日，925全民健身舞日活动IP与京东电脑数码联合举办的“全城热练”活动，在青岛、石家庄、太原、西安、郑州、成都、杭州、南京、绍兴、苏州十座城市完美收官。全城热练活动为响应过家全民健身战略、助力健康中国实施，与十城当地连锁健身俱乐部品牌合作，自2019年7月8日至8月8日为期一个月，组织会员和当地健身爱好者进行“30秒无差别健身大挑战”。挑战者可以重复参与、接受俱乐部的健身指导，刷新自己的成绩并赢得京东电脑数码赞助的智能运动装备。

青岛52健身、石家庄FREEONE、太原百胜健身、西安零距离健身、郑州世嘉健身、成都乾坤乐健健身、杭州菲力伟健身、南京巨石健身、绍兴悦尚健身、苏州乐体健身共计10个品牌100家门店，作为各自城市的比赛阵地，邀请健身行业领袖机构“3F健身管理培训”为活动指导、“卡玛效能运动科技”为专业技术顾问，在为期一个月的时间里，组建专业的教练团队、安排专属场地，组织会员与同城健身爱好者进行挑战，并在过程中给予专业的安全保障和技术指导。

其中，青岛、太原、西安、郑州、南京、苏州进行“30秒俯卧撑挑战”，杭州、绍兴、石家庄、成都进行“30秒深蹲挑战”。俯卧撑和深蹲都是基础健身动作，俯卧撑锻炼人向外推的力量，是我们自我保护的基础；深蹲是个复合的、全身性的健身动作。两个动作能够锻炼一个人的基本身体素质，包括心肺功能和肌肉力量。30秒的时间，是参与者可以尝试挑战自我极限的一个安全时间。通过30秒计数，参与者能对于自我身体状况有一个了解，也能够明白健身的重要性。

据“925全民健身舞日”IP创始人、本次“全城热练”活动发起人刘杰介绍：“至8月8日活动结束，十座城市共计超过5万人参与，影响更多的人重视健身，热爱健身，走进健身俱乐部，是本次活动最大的收获和意义。”

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