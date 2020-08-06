全民健身关乎人民幸福、民族未来

【专家点评】

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，让“居家健身”成为网络热词，引领全民健身新风尚。央视纪录频道制作的“钟南山为有体力工作坚持健身”视频，在新浪微博上点击量瞬间过亿，成为现象级话题。84岁高龄的钟老那句“体育运动要像吃饭、睡觉一样，成为生活中的一部分”的健康忠告，深入人心。

运动是良医。新冠肺炎疫情让人们切身感受到体育锻炼对于缓解焦虑、愉悦身心、提高免疫力的重要作用，也催生出新的健身锻炼方式和传播方式。“互联网+全民健身”服务新模式应运而生，各类科学健身短视频席卷平台，花式健身App占据网络。可以预见，不论是在常态化疫情防控阶段，还是在后疫情时代，未来健身消费支出比例将会进一步加大，全民健身正在迎来转型发展期。

危机中育新机。全民健身转型发展期，也是推动全民健康的战略机遇期。习近平总书记强调：“通过全民健身实现全民健康，进而实现全面小康目标。”我们应加速推动全民健身与全民健康深度融合，让全民健身与全民健康成为新时代人民群众生活幸福感的应有之义。

全民健身与全民健康逐步融合，为全面小康奠定了坚实基础。在理念、制度与政策层面，从“全民健身日”设立，到《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》首次提出将“全民健身”上升为国家战略，再到党的十九大报告提出“健康中国战略”、2019年《健康中国行动（2019—2030年）》为“健康中国”规划路线图，这一历程既是对时代呼唤和民众需求的迫切回应，也是对体育、健康和小康之间规律性认识的丰富与升华。

1917年，毛泽东在《新青年》发表的《体育之研究》一文中，用“文明其精神，野蛮其体魄”来说明体育对塑造人的重要价值。“体者，载知识之车而寓道德之舍也。”如今，德智体美劳五育并举、全面发展，已成为新时代坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养全面发展的社会主义建设者和接班人的基本路径和必然要求。全民健身，关乎人民幸福，关乎民族未来。

（作者：解植岗，系北京体育大学新闻中心主任）

（项目团队：本报记者 张胜、李晓、宋喜群、王斯敏）