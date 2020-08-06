过度运动 谨防引发骨关节疾病

新华社讯 （记者帅才）夏日，运动健身是很多人的习惯，但是需要注意的是，过度运动会引发骨关节疾病。专家提醒，很多人长期超负荷运动，造成肌腱和周边软组织慢性炎症，一般的运动损伤可以恢复良好，但如果受伤了还继续运动，最终会加重炎症病情。

中南大学湘雅二医院骨科陶澄教授介绍，骨关节病的本质是关节发生退变和关节软骨过度磨损，很多中老年人的关节存在不同程度的退变，这部分人群如果运动过度，很容易造成骨关节疾病。近期，科室收治了不少因为过度运动而引发骨关节炎的患者，其中以中老年人居多。

陶澄提醒，有一些人陷入了“受伤也要锻炼”的认识误区，导致伤病加重。持续过量的运动，会引起关节疼痛，严重的可能会引起关节炎、足底筋膜炎、跟腱炎、神经瘤骨膜炎、髋关节滑膜囊炎等。中老年人要有关节保护的意识，避免长时间上楼梯、爬山，降低关节负荷。如果关节已经受伤，就要停止运动。

陶澄建议，中老年人可以选择游泳、散步、慢跑、骑脚踏车、仰卧直腿抬高等慢节奏的运动，在运动时要量力而为，动作需注意速度和幅度，不要轻易去挑战高难度动作。中老年人每天健步走不要超过6000步，跳广场舞不要超过1个小时。需要注意的是，患有心血管疾病的人群应避免在烈日下运动和长时间行走，以免发生心血管意外。