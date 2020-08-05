1、对宝宝来说，母乳喂养的健康益处

母乳喂养有利于宝宝体格生长、胃肠道和免疫功能发育以及脑智力发展的同时，还有助于降低成年后慢性疾病的风险。

母乳喂养的近期效益包括促使体格更好地生长发育；降低感染性和过敏性疾病的风险；保证大脑生长发育和其他系统的正常生长。

相对于配方奶粉等母乳代用品喂养的宝宝，母乳喂养的宝宝成年后超重和肥胖风险、血脂异常风险和2型糖尿病风险都较低，认知能力较高。

2、母乳喂养对妈妈的健康益处

母乳喂养对妈妈同样重要，不仅能够促进产后恢复，还能降低某些疾病的风险。母乳喂养有助于妈妈产后器官和体型的恢复，同时降低乳腺炎风险和减轻体重滞留情况，也会让妈妈心理更健康，而且长远来看还能降低妈妈肥胖风险，降低乳腺、子宫内膜、卵巢等癌症疾病及其他慢性病的发生风险。

3、全球积极倡导母乳喂养

《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》明确提出来，0-6月龄婴儿纯母乳喂养率要达到50%以上，《国民营养计划（2017-2030年）》和去年颁布的《健康中国行动（2019-2030年）》都强调母乳喂养的目标。

2008年第四次国家卫生服务调查报告当中显示的0到6月龄纯母乳喂养率的数字是27.6%，在四年以后的2013年第五次的调查报告里面，这个数字上升到58.5%，说明在这些调查人群中纯母乳喂养情况还是有很大改善的。但不同人群，情况可能还是有很大不同的。在很多地区、人群中，我们还能看到母乳喂养率一些更低的数字。

我们会看到，纵观全球，其实母乳喂养的挑战都很大。从全球来看，母乳喂养率总体都是不高的，来自世界卫生组织的报告中可以看到，从2009到2015年，在世界不同地区的国家，纯母乳喂养率的范围从百分之十几到百分十四十几都有，而且随着时间的进展，提高情况也不是特别明显，所以在全球范围内，致力于宣传或者推动母乳喂养，仍然是非常重要和艰巨的任务。

4、影响母乳喂养的主要因素

通过分析，我们发现制约母乳喂养率不能持续提高的主要因素有很多，除了生物性因素以外，还有很多社会性因素。

①生物性因素通常是指妈妈和新生儿的生理和心理状况（比如产后开奶时间、分娩方式、母婴分离时间、产次、胎龄、哺乳前辅食、闭奶、喂养知识、婴儿哭闹、婴儿年龄增长）；还包括妈妈和宝宝的生理状态、疾病状况（乳母罹患疾病、孕期高危妊娠、早产或低出生体重、父母亲吸烟）、哺乳妈妈的心理状态（比如妈妈喂养意愿,分娩前后及哺乳期心理状况）。

②随着经济、社会发展，越来越多的女性进入职场，职业女性的比例越来越高，因此社会性因素对女性的影响直接决定了母乳喂养率的状况。

社会、经济、文化因素（包括产假时长、妈妈是否重返职场、母乳代用品推广、家庭支持程度、社会和文化因素、婚姻状况、是否有便于母乳喂养的公共设施和环境因素）、医源性因素（医护人员的知识、能力及教育行为，对孕产妇的教育与支持）以及家庭收入的影响——经济状况好、家庭条件较好、女性工作场所和社会福利较好的地区，更有利于提升母乳喂养的比例。

通过下图，我们还可以了解母乳喂养在不同阶段遭遇的挑战。

影响母乳喂养率的因素是复杂多样的，因此想要改善母乳喂养情况，不仅在于加大对乳母和家庭的健康教育，同时也要重视构建便于母乳喂养的环境，改善公共设施，引导公众加强对母乳喂养的理解和支持，更全面理性的看待母乳喂养，缓解哺乳女性和新生儿家庭对此的焦虑。

5、理性看待人工喂养

我们在宣传母乳喂养好的时候，也不要说“我不能做到纯母乳喂养，一旦宝宝吃了奶粉，我就是一个很失败的例子”——其实不是这样绝对的。

从全世界到中国，正说我们前面说到的，6月龄内的婴儿，我们设定的纯母乳喂养率的目标是50%，而另外50%呢，可能就需要部分代乳品喂养的混合喂养。

另外，随着宝宝年龄增长到6月龄以后，开始添加辅食，妈妈也需要复工，宝宝的部分时间就要给予奶粉喂养，特别是宝宝两岁以后，还有我们对于幼儿的营养强化配方食品，我们一定要理性看待。

我们的目标是做到6月龄内的纯母乳喂养，然后持续到两岁。但如果我们实在做不到如此理想，也不要为此太过焦虑，当前很多妈妈有太多焦虑，这反而更无助于母乳喂养。可以想一下，即使不能做到很理想的母乳喂养状态，现在和以前比较原始的人工喂养方式相比，现在的配方奶粉还是有了很大的进步。想到这么一个托底的方案，应该可以帮助大家缓解焦虑。

早期的婴儿配方奶粉相对来说还是很粗糙的，但其最大的作用就是可以挽救没有母乳喂养的宝宝的生命。但走到今天，配方奶粉的构造、质量和营养品质已经有了大大的提高，所以从这个角度来讲，我们在追求母乳喂养的时候，即使我们做不到最理想的母乳喂养，我们也还有足够的人工喂养的托底方案。所以从这个角度去想，大家也不要为母乳喂养面临的困难而感觉太大的压力、产生太多焦虑。

另外有一些宝宝出生以后，必须有一个特殊的喂养过程，比如像早产儿、营养不良、牛奶蛋白过敏、乳糖不耐和代谢性疾病的这些孩子，我们必须给予人工喂养。这种情况下，对于这些宝宝来讲，我们会想办法、尽可能的去模仿母乳喂养的一个状态，使他实现最良好的健康结局。

总而言之，大家可以看到影响母乳喂养的因素是方方面面的，对于不同的因素，我们可能寄予的期待应该是不一样的。有些因素，我们可以想办法通过科学方法、技术手段加以克服和解决，但是对于一些涉及面太广的，尤其是社会性的因素，我们就要通过我们的宣传，通过全社会的不断努力，不断地提高全社会的认识，获得更好的条件，不断完善，在个人、家庭和全社会各个层面，投入更多的资源，促进和提高母乳喂养。

（作者系中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼）