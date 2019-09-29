给“野路子”健身来一剂“运动处方”

头撞硬物、头悬双杠、仰天长“笑”……近日，一些老年人自创的健身方法引发关注。据报道，这些健身方法基本分为三类，贴近自然派，即模仿动物，包括用头撞树、用手臂和后背摩擦树桩等；随地健身派，即花样玩器械，包括用绳子挂住自己下巴，悬空360度表演“爱的魔力转圈圈”等；增进互动派，包括每天入夜张开双臂仰天长笑等。

对此，专家有话说：这些方法不但不科学，还会给身体带来伤害，一味强力锻炼，可能导致本身的疾病加重，甚至诱发其他意外发生。为此，大爷们还需三思而行。

这种奇葩“野路子”锻炼方式的存在，根源当然是缺乏科学的健身观，不知何种锻炼方式适合自己；同时，对一些错误的健身信息又缺乏辨别力，容易听风就是雨、跟风效仿，以至于痴迷。

实际上，对于民众尤其是老年人盲目健身、不得要领的现状，有关方面已有所注意。2018年，国家体育总局相关负责人即呼吁，要把培养开运动处方的医生作为一项基础工作来抓。要有一大批医生，特别是家庭医生和社区医生，能够给民众像开阿司匹林一样，开出运动处方，并提出要在一些试点医院设立科学健身门诊部。目前，包括中国体育医院、苏州市立医院在内的医院已相继开设科学健身门诊。

这无疑开了个好头，也得到了民众的肯定。不过从数量上来说，要满足社会需求，营造科学有效的健身观，显然还需将此服务下沉到社区医院。与此同时，在全社会打造一张科学健身的信息传播网也必不可少，良性、有效、客观的科学健身知识，自然会让这些充满噱头的野路子健身方式没了生存空间。

老吾老以及人之老。“野路子”健身乱象，乍看虽颇有“笑果”，但折射出的尴尬现状不容忽视。从长远来看，让科学健身门诊抵达每一个社区，让一些“头碰树”的老年人，能人人手持个性化的运动处方，任重而道远。

□朱永华（职员）