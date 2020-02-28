一场新冠肺炎疫情突如其来，让全国人民措手不及。在与新冠病毒博弈的40多天里，中医根据其特性，将新冠病毒归为“疫气”，指出这是一类具有传染性的外邪。从古至今，对待瘟疫，中医常以祛湿化痰为主。从临床看，这个诊疗思路也收到了不错的效果。日常生活中，我们该如何祛湿化痰，做好预防呢？

《温疫论·原病》记载：“疫者，感天地之病气，在岁运有多寡，在方隅有厚薄，在四时有盛衰，此气之来，无论老少强弱，触之者即病，邪从口鼻而入。”意思是说，新冠病毒感染与环境密切相关。此次疫情重灾区武汉，处于我国中部地区、长江中下游，雨水偏多，光照不足。且由于2019年冬天是暖冬，气温比往年偏高，当寒不寒，导致“冬不藏精”，为“温疫”疾病提供了温床。而这种“温疫”由于雨水过多，就会温湿交杂，演变为“湿疫”。说到“湿”，就不得不谈及“痰”。中医有“痰湿”（痰、湿皆是由津液代谢障碍引起的病理产物）之说，湿为无形之邪，痰为有形之邪，两者相随相伴。打一个通俗比喻，“痰”是“代言人”，“湿”为“幕后老板”，湿可化痰，痰易成湿。因此，防治新冠病毒应从祛湿化痰入手。给大家推荐三个方法。

1.自制香囊。芳香之气的药物多有化湿之效，古人常以绢帛或红布包裹中药悬挂于门户、帐前或佩戴于腰间，以药物外用的方法护身防病。具体方法：将藿香、佩兰、白术、苍术、生艾叶、白芷等中药放入布袋中，密封佩戴在身上或悬挂在屋内即可。需要提醒的是，孕妇禁用；过敏体质、婴幼儿及对药香不适应者慎用。

2.喝清肺茶。新冠病毒以呼吸道传播途径为主，大家可以适量饮用具有清肺化痰作用的代茶饮，从而改善呼吸道功能。具体方法：取适量桔梗、芦根、鱼腥草一起煎煮饮汤。体虚易感冒者，可加入黄芪；肺热咽痛者，可加入金银花。

3.健脾胃。中医认为，“脾为生痰之源”，病毒肆虐，健脾胃可防生痰湿之邪。顾护脾胃的食药同源之品有山药、莲子、扁豆、薏仁等，日常饮食中可以多吃一些，比如做成山药莲子薏仁粥、薏仁冬瓜汤。同时，还可配合喝些陈皮茶，陈皮亦有祛湿化痰的效果。▲