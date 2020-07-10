“地图舌”是怎么回事？

中医看病有四诊：望、闻、问、切。望为首位。望诊中看舌苔、舌质、舌色又是重中之重。舌头通过经络直接或间接地与五脏六腑相连。心开窍于舌，“舌为心之苗”。心经的经筋和别络，均上系于舌，察舌可以测知心脏的生理功能和病理变化。舌中对应脾胃，都反映中焦脾胃的病变。舌根部对应肾，反映下焦的病变。舌的两边对应肝胆，反应肝胆的病变。由上述可见，五脏皆系根于心，通过经络，手足阴阳脉气亦通于舌，正如清代傅耐寒在《舌胎统志》序中论述：“盖舌为五脏六腑之总使，如心之开窍为舌，胃咽上接于舌，脾脉挟舌本，心脉系于舌根，脾络系于舌旁，肾肝之络脉，亦上系于舌本。夫心为神明之府，五脏之主；胃为水谷之海，六府之源；脾主中州，四脏赖心灌溉。是以脏府有病，必变见于舌上也，故舌辨脏腑之虚实寒热，犹气口之辨表里阴阳。”

舌象中的所谓“地图舌”，中医称为“花剥苔”。“地图舌”顾名思义，就是舌面上的舌苔出现了不均匀的剥脱，好像地图样的舌苔。舌为脾之外候，苔为胃气所上，故“地图舌”多与机体的脾胃功能关系密切，又因小儿具有“脾常不足”的生理特点，故“地图舌”多见于小儿。此种情况有生下来就出现的，也有后期形成的。当孩子家长看到小孩舌头上有几个圆形或椭圆形的红斑区，周围还有一圈白色的隆起边缘，曲折蜿蜒、形状相当不规则时，心里会有特别大的问号，这到底是什么东西？对小孩子有没有危害？现代医学把这种问题归属于口腔疾病，称为良性游走性舌炎，认为与儿童消化不良、肠道寄生虫、维生素B族缺乏有关。很多细心的家长会发现孩子在感冒、消化不良的时候容易出现“地图舌”。而胃肠功能恢复后“地图舌”又神奇地消失了。

从中医的角度来看，“地图舌”主要说明脾胃功能失调。这种情况主要是后天失养，常常是家长给孩子吃了生冷、油炸、甜腻的食物或者饥饱失衡导致脾失健运，胃失和降。舌苔的颜色、厚薄可以反映邪气的盛衰和病情的轻重，而舌苔的有无则反映胃气的盛衰。脾胃为后天之本，因此舌苔的有无也就反映了人体正气的情况。小儿舌苔上出现剥脱，说明小儿的脾胃之气衰弱，正气不足。“地图舌”出现，一般无大的痛苦，但常伴有纳食不好，面黄肌瘦，盗汗夜惊，便溏或便秘，易感冒等症状。

那么，小孩出现“地图舌”后中医辨症分型有哪些？又如何治疗呢？中医一般将其分为脾胃气虚型和气阴两亏型。脾胃气虚主要症状可见：脾气虚弱，胃气不足，无以上熏生苔，故舌苔花剥，脾胃之气稍充则剥苔消失，脾胃之气一虚则剥苔又现。脾虚运化失职、神疲纳呆，大便时稀。气虚卫外不固，动则自汗。腠理稀疏，外邪乘虚袭表，故易伤风感冒。舌质淡，脉细软，均为脾胃气虚的表现。治疗选择补中益气汤加减。本方为调补脾胃、益气升阳的要方。方中黄芪补中益气、升阳固表，人参大补元气，白术健脾燥湿，陈皮行气醒脾，当归养血调营，柴胡、升麻升阳举陷，甘草调和诸药。气阴两亏型主要症状可见：气虚则神疲乏力，脉细。治疗选择生脉散加减。本方为益气补脾、敛阴生津的要方。方中仅三味药，人参大补元气，麦冬养阴生津、清热除烦，五味子固涩止汗、宁心安神。

在服用中药的同时，应该注意饮食起居。每天都要有足够的水分和蔬菜水果摄入。多吃一些含蛋白质较高的食物，如鱼肉、鸡蛋、牛奶等。锌含量高的食物对于“地图舌”的好转亦有很好的帮助。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）