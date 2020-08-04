受访专家：北京中医药大学教授、中华中医药学会仲景学说分会主任委员 陈明

本报记者 任琳贤

编者的话：中医学是古人同大自然艰苦搏斗以求生存的产物,是祖先留给我们的养生智慧。随着现代社会发展，人们的生活方式发生了天翻地覆的改变，有些行为严重违背了中医理论，是对身体的极大摧残。本期，《生命时报》邀请北京中医药大学教授、中华中医药学会仲景学说分会主委陈明为大家解读十种耗伤身体的行为。

冷饮甜辣，痰湿内蕴

随着生活水平提高，大鱼大肉、烧烤火锅、饮料啤酒、冰淇凌甜点成了餐桌常客，但在中医看来，这种贪食生冷、甜辣的饮食习惯是很不健康的。首先，生冷、冰镇食品最容易损伤阳气，尤其是脾胃的阳气，导致无法正常消化吸收食物，久之人体会面色萎黄、精神不振、肌肉无力、思维迟钝。其次，大量食用甜食会造成内生火热、痰湿内蕴及肥胖、内分泌失调等诸多问题。很多人会有误区，认为吃了辣椒、羊肉、火锅再喝点儿冰镇饮料，热的凉的不就中和了?事实上，食物进入身体后所产生的作用对各个脏腑经脉的亲和力不同，热性食物与凉性食物各有归经，各走其道，其寒热之性并不能很好地中和抵消，而是各自为营地诱发各类疾病。推荐大家保持一个比较符合国人肠胃消化特点的饮食习惯：以米面为主，蔬菜为辅，适量摄入肉、蛋、奶及各种水果，做饭少油限盐，清淡为主，少吃生冷食品。

工作紧张，阳气耗散

生活节奏快、压力大，上有老下有小……这是很多成年人的生活常态。注意力高度集中时，人体的发动机——“阳气”也必然处于亢奋状态。清醒状态下，阳气的运行分布是偏于体表的，这种外露驰张的状态维持时间过长就会导致阳气过度耗散，呈现出一种虚损状态，昏沉、反应力下降、注意力难以集中、频繁感冒等问题接踵而来。因此，平时工作学习要有张有弛，紧张工作后需进行适度身心放松，可以适量做有氧运动，比如瑜伽、慢跑、游泳等。如果没有时间及运动条件，听听相声、放段音乐，让紧张的情绪得到缓解也是很好的休息。

经常熬夜，阳不归根

人体有一种很重要的阳气，叫“卫气”，也就是人们常说的抵抗力。它是人体的“小卫兵”，随昼夜晨昏变化，按规定路线在人体经脉中“按点儿”运行。笼统地说，人在白天清醒时，卫气在阳经值班，时刻保持警惕以抵御外来邪气;到了晚上，卫气也随着人们睡眠开始交接到阴经进入低耗能的“待机充电”状态，来为白天上岗工作养精蓄锐。现在，很多人手机不离手，还经常熬夜，使得阳经长时间处于高度紧张状态，阳气耗散，久而久之导致机体抵抗力低下。所以，大家应充分遵循“昼日行于阳，夜行于阴”的生理特点按时起居，尽量做到晚上10点前睡觉，工作学习忙的话可稍稍延后到11点，成年人保证每天7~8小时的睡眠，未成年人根据年龄适当延长睡眠时间;中午可通过午休，让阳气打个小盹儿。

物欲难止，气血受损

人体气机运行遵循其自身周行规律，也受活动及精神状态影响。现代社会物欲横流，使人们思虑繁复、欲望过多，这些都会导致阳气烦劳驰张，易产生内火，火热邪气一方面导致阳气进一步外散，另一方面也会灼伤阴津，造成人体阴阳两虚。《黄帝内经》描述较为理想的养生状态应该是“志闲而少欲，心安而不惧”，只有当我们的内心没有过多欲望和担忧时，气机运转才能真正遵循其规律，保持气血津液充持盈满的状态。建议大家每天在烦劳的工作学习后，抽出一部分时间放空静坐，以涵养阳气、濡养津液。

人造贼风，夏月伤寒

一般人们认为秋冬是感冒高发季节，可临床发现，夏天、伏暑天看感冒的人最多。因为，夏天人为的食寒饮冷、吹空调很容易会“人造伤寒”。《黄帝内经》讲“春夏养阳”，这两个季节天地自然都处于一种阳气旺盛、外露浮越的状态。人体作为自然的一部分也不例外，人体有限的阳气多数都跑到外部肌表，处于一种耗散状态，内部阳气相对不足。因此，春夏季节，我们更应注重维护保养阳气，不管是吹冷气还是喝冷饮、吃生冷食物都要节制，食用生冷食物时，可搭配温热辛散的食材，如生姜、花椒、孜然、芥末等。

运动不当，损津伤心

现代人对身材要求高，女士以瘦为美，男士追求肌肉饱满。所以有人为在短期内迅速减重而进行超过自身负荷的高强度运动，导致身体多处拉伤、扭伤、挫伤。中医认为，适量运动可鼓动身体内气血运行，所谓“流水不腐，户枢不蠹”，气血运行通畅能很好地濡养筋骨脉络，达到养生目的。但运动讲究得当，否则得不偿失。怎么判断运动量是否合适?主要掌握两个原则：一是运动过程中不宜过量出汗，最好不要“汗出如洗”。大量汗出后，人体阳气过度亢奋外发，容易感受风寒，同时由于汗液生成需要阴津、阳气及心气相互作用，过量出汗不仅耗伤阳气、折损津液，也容易损伤心气。二是运动后如果出现关节、肌肉疼痛或酸软无力，吃饭没有胃口，晚上睡眠质量下降等情况，且经1天休息还无法缓解，就预示着运动强度过大，需及时调整。从中医角度讲，推荐八段锦、五行掌、太极拳等功法，这些是比较柔和且符合东方人身体结构特点的锻炼方式，大家可在网上搜索相关视频学习。

产后受寒，贼风入侵

中医认为，女子三七到四七(21~28岁)、男子三八到四八(24~32岁)期间，机体阴阳充沛平和，是适合生育的最佳时期。但很多年轻人要等工作稳定、有车有房，各方面条件成熟才要孩子，双方往往都35岁以上了，此时生育能力开始走下坡路，导致受孕困难。另外，妇女生产后百节空虚，极易招受贼风虚邪，故产后讲究避风忌寒。现在医院手术室全年都是冷气控温，手术过程中产妇不可避免地会感受风寒邪气。很多年轻产妇产后不久就食寒饮冷，吹冷气，过不了几个月就会觉得身体“钻风”。中国人的身体素质和饮食习惯与西方有很大不同，客观存在着体质差异。因此，不能盲目照搬西方人产后喝凉水、吃冷食等生活习惯，注意避风休息。同时，遵循生理规律，在合适的年龄孕育。

房事不节，肾阳亏损

现代人性观念开放，很多人的房事比较频繁，性生活也逐渐低龄化。中医认为，肾脏是贮藏人体精气的重要场所，只有肾精充沛盈满才能自然而然地达到“精满而泻”的状态，如同水杯中的水过量后会溢出，溢出后杯中的水仍然充沛。在这种人体内部阴阳充盈持满的状态下，适量进行房事活动可促进人体生殖机能。而未达年龄过早行房的行为是在水杯尚未盛满的状态下往外倒水，会严重损耗人体精气。女子21岁、男子24岁后由于机体阴阳充盛，生理上具备性生活的能力，一般以每周2次房事活动为宜，不宜过频。

清热养阴，中医流弊

现代人对健康很重视，希望通过早期预防保健来维持健康的体魄。为迎合这种消费心理，很多养阴药被贴上了“美容养颜、延年益寿”的标签。实际上，人体最自然健康的状态是阴阳在一定水平内保持相对平衡，即所谓的“阴平阳秘”。这就像植物的生长既需要阳光照射，也需要充足水分。因此，不进行辨证而单纯通过滋阴养阴的方法追求保健养生的思想不符合中医理论，大家要客观认识。

滥用西药，伤伐正气

抗生素的发现与运用快速解决了临床上大量因病原微生物感染而引发的各类疾病，但也造成了为追求疗效与速度而滥用、过量使用抗生素的问题。很多老百姓家里都储备了青霉素类、头孢类药品，喉咙疼吃一片、感冒了吃一片……从中医角度看，绝大多数抗生素性质偏寒凉，过量使用会伤伐人体正气。最常见的例子就是，感冒输很多抗生素吊瓶后，患者往往伴随食欲不振、精神萎靡、怕冷等症状，这是人体正气被大量寒凉抗生素“误伤”的结果。因此，大家应慎用抗生素。▲