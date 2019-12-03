正气足记住“七养诀”

元朝邹铉所撰《寿亲养老新书》一书中有一首“七养诀”曰：“一者少言语养真气；二者戒色欲养精气；三者薄滋味养血气；四者咽津液养脏气；五者莫嗔怒肝气；六者美饮食养胃气；七者少思虑养心气。”读来耐人寻味。

①少言语养真气 少言语是指说话要戒急、戒快、戒喋喋不休。真气又叫“正气”，人体各种机能活动以及抗病能力都和真气有关，故真气是人体生命活动的动力。人若经常喋喋不休或大喊大叫，就必然要消耗肺气，影响呼吸气官的正常功能，致使体内正气不足，外邪乘虚而入而百病丛生。

②戒色欲养精气 戒色欲，指的是房事要有节制。姿情纵欲，对房事不加节制，必然使精液枯竭，真气耗散，可造成年少早亡或未老先衰。房事过度主要是损耗人的精气，而精气是养生之本。精气损耗就动摇了生命的根本，所以健康和长寿就难以保障。

③薄滋味养血气 薄滋味是指多食蔬菜、瓜果、清淡素食类，少食肥肉、烈酒、辛辣、油膘之品。贪图膏梁厚味，嗜食美酒佳肴，整天大鱼大肉，无所顾及，必损身体。少吃荤食不贪味，饮食五味不要太过，特别是不要太咸。

④咽津液养脏气 津液指唾液，古人认为津液是人体的精华。在非饮食的情况下，经常用舌头在口腔内搅动，使体内的水分上升至口腔，通过唾液腺变唾液（津液），再徐徐咽下有滋养脏气的良好功效。

⑤莫嗔怒肝气 是指平时要必境气和，不要随便发火，否则，导致肝气持续处于上行状态，肝气上逆，同时血液随气上逆，造成肝郁不疏，从而对肝脏造成损害。若经常为生活琐事动怒，甚至暴跳如雷，就可因怒火而气乱，使心神无主，阴阳失调，气血不和，经络阻塞，脏腑功能紊乱而致病，甚至引起猝死。

⑥美饮食养胃气 美饮食是说饮食结构要搭配合理，从古到今人们充分认识到食物不同，所含营养成分也有差别，只有全面而合理地进行搭配，才能使人体获得不同的营养，以满足各种生理功能的需要。日常生活中，谷物、蔬菜、水果以及肉类是饮食的主要组成内容，只有荤素搭配，营养均衡，才能补养胃气。

⑦少思虑养心气 是指闲来不要胡思乱想，人必有所思，亦必所有虑，但过多思虑，则伤心气而损寿命。日常生活中要做到省思少虑，特别是对于个人得失、名誉地位、物质金钱等，不可以汲汲而求，处心积虑，以免失去心理平衡而影响健康。 （赵永春）