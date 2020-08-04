热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

食疗方、茶饮方 这些“祛湿王牌”不能错过

2020年08月04日08:54 来源：中国妇女报

北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师刘洋指出，祛湿首要任务就是养成良好饮食习惯，饮食适量、有规律，不要自以为体质虚弱就擅补大量肉类、人参、鹿茸等，宜多食小米、薏苡仁、玉米、红小豆、白萝卜、紫菜、扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物，少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。

除了饮食调理，刘洋表示，适当的体育运动如太极拳、八段锦、散步、交际舞、广场舞、慢跑、骑车、登山等，也都有助于气血运行，化痰祛湿。同时还应保持居所空气流通、清爽干燥，温度适中，保证充足睡眠，及时舒缓不良情绪。那么，夏季祛湿“王牌”还有哪些？

赶走体内湿气，用好食疗药茶

薏米赤小豆粥：取等量薏米、赤小豆，清洗干净，加热煮沸后转小火煮，至薏米、赤小豆煮熟即可。薏米，在中药里称 “薏苡仁”，可治湿痹、利肠胃、消水肿，健脾益胃，久服轻身益气。赤小豆也有明显的利水、消肿、健脾胃的功效，还能补心养血减肥。

南瓜五豆粥：南瓜250g（连皮、连仁）切块洗净，大米、红豆、赤小豆、扁豆、绿豆、黄豆各100g，浸泡1小时；陈皮5g。所有材料一起加水煲烂，调味即可食用。此粥解暑清热、健脾化湿生津。

海带苦瓜黄豆排骨汤：海带100g、苦瓜200g、黄豆100g，陈皮5g，排骨200g。排骨先用开水涮洗去血水，再与其他材料一起加入适量水煲汤，调味可食。本汤具有降血糖、退热、利尿、增加食欲等功效。

山药荷叶茶：山药6克、荷叶6克，冲入滚烫开水，浸泡5-10分钟即可饮用。山药可健脾止泻利、健肺润皮毛、补肾治腰疼；荷叶可以清暑化湿，清热解毒。

陈皮茯苓茶：取茯苓、陈皮若干洗净，放入保温杯，在杯中冲入热水，等待5分钟即可饮用。此茶可健脾、燥湿、化痰。

五花祛湿茶：金银花、杭白菊、扁豆花、鸡蛋花、木棉花各15克，鲜土茯苓、薏米50克。将这些材料洗净后（鲜土茯苓宜斩成细块状），加入适量水，煎煮半小时即可饮用，根据口味可以加入适量冰糖调味。这些花均有清热、解暑、利湿功效，再加入利湿、解毒、利关节的土茯苓，及健脾利水、清热、舒筋的薏米，使得利湿效果更强。

泡脚经络按摩，也可健脾利湿

泡脚也祛湿：湿气重、脾胃不好的人最适合夏天泡脚。用艾草、川芎、丹参、当归、独活、红花和老姜，开水2至3升冲泡，加盖焖10分钟后，待水温降到40℃时即可泡脚。可调节内湿，健脾运湿。

经络调养祛湿：有一些祛湿效果较好的穴位，如阴陵泉、丰隆、足三里、脾俞、三阴交、三焦俞、肾俞、水分等，可配合针刺、温灸、推拿、按摩等方法，但因寒湿、湿热、外湿、内湿等不同，建议到医院就诊辨证施治为宜。（晓想）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn