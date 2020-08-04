食疗方、茶饮方 这些“祛湿王牌”不能错过

北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师刘洋指出，祛湿首要任务就是养成良好饮食习惯，饮食适量、有规律，不要自以为体质虚弱就擅补大量肉类、人参、鹿茸等，宜多食小米、薏苡仁、玉米、红小豆、白萝卜、紫菜、扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物，少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。

除了饮食调理，刘洋表示，适当的体育运动如太极拳、八段锦、散步、交际舞、广场舞、慢跑、骑车、登山等，也都有助于气血运行，化痰祛湿。同时还应保持居所空气流通、清爽干燥，温度适中，保证充足睡眠，及时舒缓不良情绪。那么，夏季祛湿“王牌”还有哪些？

赶走体内湿气，用好食疗药茶

薏米赤小豆粥：取等量薏米、赤小豆，清洗干净，加热煮沸后转小火煮，至薏米、赤小豆煮熟即可。薏米，在中药里称 “薏苡仁”，可治湿痹、利肠胃、消水肿，健脾益胃，久服轻身益气。赤小豆也有明显的利水、消肿、健脾胃的功效，还能补心养血减肥。

南瓜五豆粥：南瓜250g（连皮、连仁）切块洗净，大米、红豆、赤小豆、扁豆、绿豆、黄豆各100g，浸泡1小时；陈皮5g。所有材料一起加水煲烂，调味即可食用。此粥解暑清热、健脾化湿生津。

海带苦瓜黄豆排骨汤：海带100g、苦瓜200g、黄豆100g，陈皮5g，排骨200g。排骨先用开水涮洗去血水，再与其他材料一起加入适量水煲汤，调味可食。本汤具有降血糖、退热、利尿、增加食欲等功效。

山药荷叶茶：山药6克、荷叶6克，冲入滚烫开水，浸泡5-10分钟即可饮用。山药可健脾止泻利、健肺润皮毛、补肾治腰疼；荷叶可以清暑化湿，清热解毒。

陈皮茯苓茶：取茯苓、陈皮若干洗净，放入保温杯，在杯中冲入热水，等待5分钟即可饮用。此茶可健脾、燥湿、化痰。

五花祛湿茶：金银花、杭白菊、扁豆花、鸡蛋花、木棉花各15克，鲜土茯苓、薏米50克。将这些材料洗净后（鲜土茯苓宜斩成细块状），加入适量水，煎煮半小时即可饮用，根据口味可以加入适量冰糖调味。这些花均有清热、解暑、利湿功效，再加入利湿、解毒、利关节的土茯苓，及健脾利水、清热、舒筋的薏米，使得利湿效果更强。

泡脚经络按摩，也可健脾利湿

泡脚也祛湿：湿气重、脾胃不好的人最适合夏天泡脚。用艾草、川芎、丹参、当归、独活、红花和老姜，开水2至3升冲泡，加盖焖10分钟后，待水温降到40℃时即可泡脚。可调节内湿，健脾运湿。

经络调养祛湿：有一些祛湿效果较好的穴位，如阴陵泉、丰隆、足三里、脾俞、三阴交、三焦俞、肾俞、水分等，可配合针刺、温灸、推拿、按摩等方法，但因寒湿、湿热、外湿、内湿等不同，建议到医院就诊辨证施治为宜。（晓想）