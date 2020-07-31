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北京：反弹风险始终在 防控篱笆要扎紧

2020年07月31日08:53 来源：健康报

7月30日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，从6月11日新发地聚集性疫情发生至7月29日，北京市累计报告新发地聚集性疫情相关确诊病例335例，治愈出院316例；尚有在院治疗病例19例，观察期无症状感染者4例。发布会同时通报，7月29日，北京新增大连市疫情关联病例1例。至此，在京的大连市疫情关联病例累计3例。

新发地疫情是在北京连续56天无本地新增确诊病例时发生的。而此次大连疫情相关病例，是北京在连续21天零新增病例后再次出现新增输入病例。北京市政府新闻发言人徐和建表示，这再次提醒，首都疫情反弹风险始终存在。要科学精准实施各项防控措施，进一步扎紧疫情防控的篱笆，把常态化防控融入方方面面，促进生产生活秩序不断步入正轨。

在人员密度大、流动范围广、活动频繁的超大型城市打响疫情防控战，北京经历此前一役，展现出更加紧而不乱、精准迎战的心态和姿态。（记者崔芳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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