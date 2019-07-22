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针刺四缝穴有效应对孩子胃口不好

2019年07月22日09:21 来源：健康报网

现在生活水平提高了，孩子一般不会出现因食物匮乏而导致的营养不良，但是偏偏有些小孩形体消瘦、面黄发枯、精神萎靡或烦躁不安。杭州市名中医、杭州市萧山区中医院主任中医师洪佳璇介绍，这是由于家长盲目加强营养，加重了孩子脾运的负荷，伤害了脾胃之气，滞积中焦，使食欲下降、营养缺乏，导致没有胃口，这在西医临床上常常被诊断为消化不良，中医则称为疳积。

萧山区中医院儿科针对这种病证，选用针刺四缝穴，来治疗小儿疳积。四缝穴是经外奇穴，位于第2~5指掌面，第1~2横纹中央。穴位点刺后挤出黄白色黏液。针刺四缝穴是治疗小儿疳积的一种传统外治疗法，它不但方法简便，而且效果明显。

该院门诊治疗中心护士长詹建华介绍，该院早在上世纪九十年代就已开展了这项技术，最近几年在以往的经验基础上改进了针具，使患儿更易接受，目前已成为该院儿科开展的一项常规治疗项目。点刺四缝穴主要治疗小儿厌食，点刺少商穴、商阳穴可治疗上呼吸道感染、扁桃体发炎等症，非常受家长的欢迎。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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