“妇科内分泌”知多少？ 科学认知为女性健康保驾护航

近年来，随各方面压力的增加，越来越多的女性的内分泌系统出现了问题，若是没有得到正确的治疗，则会在健康道路上越走越偏。

由国家卫健委能力建设和继续教育中心发起，拜耳医药保健有限公司支持的“妇科内分泌诊疗能力建设及健康教育项目”已全面开展。该项目重点关注妇科内分泌诊疗体系和健康教育研究，开展妇科内分泌月经病门诊，进一步在临床上做好规范化的诊疗流程，从而达到给患者提供规范的诊疗以及全生命周期的健康管理。

哪些妇科内分泌疾病需要特别关注？

妇科内分泌是女性从青春期到育龄期、更年期、老年期的内分泌，关乎到女性的一生。女性激素在女性不同年龄阶段，有不同的作用；对女性一生来说都是非常重要的，在女性的青春期、育龄期、更年期等重要阶段中，关注女性这些阶段激素变化带来的不同表现关乎到女性健康。

妇科内分泌疾病患病因主要有两个因素：遗传和环境。谈到环境的因素，女性的内分泌轴，很容易受环境因素的变化影响。女性朋友能够注重到身体细小的变化，如果发现问题要及时就诊，可能有时候一点的变化是内分泌失调引起的，例如：女孩子适龄的时候不来月经，或者生长发育感觉不对，这种情况父母应该带孩子看妇科内分泌；

有些年轻女性，体重难以控制的超重，尤其是出现了痤疮或者多毛，或者是两个肩膀棘皮病，可能是多囊卵巢综合征。特别是青少年更需要关注类似表现，生育年龄的多囊卵巢综合征患者有大部分有这样的表现。

有些年轻病例，年纪轻却找不出月经混乱的原因，也没有多囊卵巢综合症，或者是出现了潮热、心血管功能不稳定，有可能卵巢早衰。应该看妇科内分泌。

对于进入更年期的女性，围绝经的年龄应该绝经了，可就是不绝经，也应该去妇科内分泌。

“内分泌激素在女性各个年龄段都起到了重要作用，需要时刻关注。”上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院副院长许泓表示。中国科学院院士、国际和平妇幼保健院院长黄荷凤介绍，临床有些女性因月经不调前来就医，但当发现彩超结果并无异常后，往往就会觉得并无大碍，但事实并非如此。彩超结果正常只能说明各器官正常，并不能明确机体内分泌水平是否正常。而内分泌激素异常所带来的影响，也并不只是经量异常、经期不规律等表现而已。

多囊卵巢综合征是青春期及育龄期女性最常见的一种内分泌代谢紊乱性疾病，危害远不止影响月经规律。该病在青春期及性成熟期可能产生糖尿病、脂肪肝、高血压等诸多并发症；在育龄期有不孕和反复流产、各种妊娠并发症的风险；在绝经期可能使子宫内膜癌等妇科肿瘤患病几率增加。因此女性切勿对多囊卵巢综合征掉以轻心，出现以下情况也需要提高警惕：

1.高雄激素表现：面部、背部痤疮，乳房、腋窝、身体中线部位可出现过多毛发；

2.肥胖、腰臀比超标；

3.长期不孕或反复流产：

多囊卵巢综合征患者有排卵障碍，所以怀孕的几率较正常妇女要低，一旦怀孕，又易因为特有的高雄激素、高促性腺激素、高胰岛素水平及子宫内膜容受性异常等因素而自然流产。

做好避孕，保护生殖健康

影响女性生育力降低的原因远不止多囊卵巢综合征这一种妇科疾病，积极检查、及时治疗才是保护生殖能力的有效措施。另外，黄荷凤强调，做好避孕对保护生育力也尤为重要。很多女性认为，药物流产不用动手术，服药方便又简单，造成的损伤较小，但是药物流产往往受诸多因素制约，可能会导致孕囊、蜕膜未能流净，增加子宫内膜、输卵管、盆腔等部位发生炎症的风险，甚至可能导致不孕。

正确的避孕方法，避孕成功率超90%。具体方法有使用复方短效口服避孕药、避孕套或者放置孕激素宫内节育环等。由于我国国人的传统观念对两性知识避讳，相关教育较为缺乏，造成很多女性不了解正确的避孕方法，误以为在安全期同房、体外射精不会怀孕，造成意外妊娠，甚至是反复流产。单就青少年群体来说，其人工流产的重复率非常高。此外，女性流产后也需要适当避孕，以调整好身体状态，否则将面临近期重复流产的风险。