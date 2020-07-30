欧洲病毒流入成美疫情暴发主因？多国再收紧防疫措施

中新网7月29日电 据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至北京时间7月29日17时35分许，全球新冠确诊病例超1675万例，累计死亡逾66万例。美国总统特朗普称“美国大部分地区没有新冠病毒”遭批；疫情持续扩散，多国采取更为严格的防疫措施；与此同时，人们也正逐步适应在疫情下工作、生活的新常态。

欧洲疫情输入，美国却应对迟缓

目前，美国新冠确诊病例累计超过435万，死亡病例逾14.9万。特朗普在7月28日的疫情简报会上表示，美国大部分地区没有新冠病毒。然而，美媒指出，特朗普描绘了一个“误导性的画面”，目前美西南部州新冠病例数激增，同时有向其他地区蔓延的趋势。

此外，美国疾控中心(CDC)主任雷德菲尔德同日在接受采访时首次承认，美国对来自欧洲的新冠病毒威胁认识缓慢。

雷德菲尔德称，在美国意识到问题之前，欧洲疫情就开始输入美国了。“等到我们意识到了来自欧洲的威胁、中止美欧之间的旅行，已经晚了2、3周，这期间几乎每天都有超过6万人从欧洲来到美国。”这种情况成为导致美国疫情暴发的主要因素。

而对于特朗普政府曾多次吹嘘的“美国检测能力的提高”，微软集团创始人比尔·盖茨28日指出，大多数美国新冠病毒检测都是“完全的浪费”，因为人们要花很长时间才能获得检测结果。他表示，“谁也不应该花费哪怕是1美元，来做一个让人等待3天以上或者7天的检测。”

多国收紧防疫措施

与此同时，许多地方疫情持续扩散，政府采取了延长封锁、颁布口罩强制令等防疫措施。意大利总理孔特宣布，把该国原定于7月31日到期的国家紧急状态，延长至10月15日，以便更好地采取疫情防控措施。

西班牙多个地区新增确诊病例数出现上升。马德里大区主席阿约索28日宣布，将全面强制要求马德里民众在所有场所佩戴口罩，即使民众可以保持安全距离，口罩也须在所有公共场所强制使用。

同日，哥伦比亚报告了自疫情暴发以来确诊病例最高单日增幅，达10284例，累计确诊超26.7万例。哥总统杜克表示，哥伦比亚将延长社会隔离措施至8月30日，边境将关闭至9月1日。

非洲累计新冠确诊病例已超过86万例。非盟28日发布信息表示，为了遏制新冠疫情蔓延，非洲有34个国家处于“全面关闭边界”状态，41个国家正在实行公共场合强制性佩戴口罩措施，11个国家制定了出入境限制规定。

疫情下，人们面对工作生活新常态

随着不少国家出现第二波疫情的迹象，人们的工作、生活也进入了疫情下的新常态。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所所长威勒28日称，德国过去两周新增确诊病例数出现令人不安的增长，尽管德国早已控制住了疫情，但需警惕暴发第二波疫情风险。他表示，公众应遵守保持社交距离、佩戴口罩等防疫措施，“这样的做法还将必须坚持数月之久。”

日本疫情反弹同样严峻。29日，日本新增新冠确诊病例超过1000例，为该国单日新增确诊最高值，累计死亡病例已超千例。日本政府日前提出“升级版远程办公”方式，建议民众一边旅行一边工作，使得疫情防控和经济发展可以得到平衡。

此外，美国谷歌公司员工将居家工作至最早2021年7月，谷歌也成为美国第一家正式明确延长居家工作时间表的大型企业。“脸书”创始人扎克伯格也说，他预计半数员工今后十年将在家工作。

国际航空运输协会(IATA)则预测，全球客运量恢复到危机前水平的时间将不早于2024年，晚于此前预期。该协会同时预计，短途航线的运输恢复速度将比长途航班更快。