法国单日新增确诊病例创一个月新高 卫生部长否认陷第二波疫情

法国新冠肺炎疫情继续呈现反弹趋势，29日单日新增确诊病例达1392例，创下一个月以来的新高。不过，法国卫生部长否认法国陷进第二波疫情。

根据法国卫生部当晚发布的疫情数据，法国29日单日新增确诊病例1392例，有媒体形容这是一个月以来“前所未有的增长”。法国单日新增确诊病例不断升高的趋势更加明显。

数据显示，新冠病毒继续在全法传播，聚集性感染持续增加。从5月“解封”以来至今已报告聚集性感染病例646起，29日新增需要调查的聚集性感染病例21起。目前正在调查中的聚集性感染病例共计147起。

法国新冠肺炎死亡病例29日为30238例，其中医院死亡病例19723例，养老院死亡病例10515例。住院患者仍有5450人，重症患者380人。

法国卫生部长维兰29日表示，法国没有陷进第二波疫情，但他指出病毒的传播还在继续。他批评有些民众不遵守防疫规定，强调目前绝对不能放松警惕。

维兰表示，政府方面不想诉诸另一次全面管制，因此正在继续评估疫情发展情况。他呼吁民众必须明白，人们将在很长一段时间内与新冠病毒“共存”。他说，遵守防疫规定对于避免国家重新实施管制至关重要。他还建议人们在室外也应戴口罩。

在法国布列塔尼大区的旅游胜地基伯龙，新冠病毒正在加速传播，法国媒体普遍认为这与度假者蜂拥而至有关。当地29日单日新增72例确诊病例，其中大多数是18至25岁的年轻人。

为防控疫情，基伯龙市长已发布了法令，规定从晚上9点到次日早上7点关闭当地海滩、公园和公共花园。但在被问及官方是否建议不要在基伯龙度假时，维兰表示官方还在继续就此进行研究。(记者 李洋)