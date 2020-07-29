沈阳发布最新口罩佩戴指引：商场、餐厅等场所需戴口罩

各区县（市）统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部，市指挥部各成员单位：

为科学指导沈阳市民规范佩戴口罩，切实预防新冠肺炎等呼吸道传染病的传播和流行，7月初市指挥部疫情防控组印发了《沈阳市公众科学佩戴口罩指引》。近日，我省大连市报告了本土新冠肺炎确诊病例，疫情已经波及到周边部分省市。为做好当前疫情防控工作，市指挥部疫情防控组结合我市实际，修订了《沈阳市公众科学佩戴口罩指引》，现印发给你们。请各地区和各单位按照要求，加强培训和宣传，科学指导沈阳市民规范佩戴口罩，切实预防新冠肺炎等呼吸道传染病的传播和流行。

沈阳市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济

社会发展工作指挥部疫情防控组

2020年7月27日

沈阳市公众科学佩戴口罩指引

（7月27日修订版）

—、适用范围

本指引只适用于新冠肺炎疫情低风险地区（目前我市13个区县均为低风险区），中、高风险地区仍参照国家《公众科学戴口罩指引》原版实施。市卫生健康委将根据国家、省疫情防控有关规定，适时对《沈阳市公众科学佩戴口罩指引》进行调整和修订，以满足公众科学规范佩戴口罩、有效预防传染病的需求。

二、普通公众

（一）居家。

防护建议：无需戴口罩。

（二）户外、公园。

防护建议：建议随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩，保持1米以上社交安全距离，无需戴口罩。

（三）交通工具。

防护建议：骑车、自驾车时，无需戴口罩；乘坐公交、地铁、长途汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具时，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（四）公共场所。

1.超市、商场、餐厅、展馆/博物馆、体育馆/健身房等场所。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

2.剧场、影剧院、地下或相对封闭购物场所、网吧及乘坐厢式电梯等通风不良的公共场所。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（五）会议室。

防护建议：确保有效通风换气，保持人员1米以上社交安全距离情况下，无需戴口罩。

三、特定场所人员

（一）办公场所及厂房车间人员。

防护建议：确保有效通风换气，作业岗位工作人员保持1米以上安全距离情况下，无需戴口罩。

（二）公共场所服务人员。

如商店、公共交通工具、餐馆、食堂、旅馆、单位社区进出口、企业前台等场所工作服务人员。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（三）校园内人员。

1.托幼机构人员。

防护建议：因幼儿特殊生理特征，不建议戴口罩。托幼机构教师、值守人员、清洁人员及食堂等工作人员，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

2.中小学校人员。

防护建议：需随身备用一次性使用医用口罩或医用外科口罩。在校园内，学生和授课老师无需戴口罩；学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

3.大中院校人员。

防护建议：确保有效通风换气、保持1米以上安全距离情况下，教职员工和学生无需戴口罩；在封闭、人员密集或与他人近距离接触（小于等于1米）时，需戴口罩；学校进出值守人员、清洁人员及食堂工作人员等服务人员，戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（四）医院就诊、探视或陪护人员。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

（五）养老院、福利院、监狱和精神卫生机构人员。

防护建议：此类机构内人员无需戴口罩；外来人员、提供服务的工作人员戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

四、重点人员

（一）新冠肺炎疑似病例、确诊病例和无症状感染者；新冠肺炎密切接触者；入境人员（从入境开始到隔离结束）。

防护建议：戴医用外科口罩或无呼气阀符合KN95/N95及以上级别的防护口罩。

（二）居家隔离人员。

防护建议：戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩，独处时可不戴口罩。

（三）发热、咳嗽等症状人员。

防护建议：戴医用外科口罩或无呼吸阀符合KN95/N95级别或以上级别的防护口罩。

（四）严重心肺疾病患者和婴幼儿。

防护建议：严重心肺疾病患者，在医生指导下戴口罩。3岁以下婴幼儿，不戴口罩。

五、职业暴露人员

（一）出入境口岸工作人员。

防护建议：戴医用外科口罩或符合KN95/N95防护口罩。

（二）为隔离人员提供服务的司机、定点隔离酒店服务人员、 保安、清洁人员等人员。

防护建议：戴医用外科口罩或符合KN95/N95防护口罩。

（三）普通门诊、急诊、病房等医务人员。

防护建议：戴医用外科口罩或以上级别口罩。

（四）指定医疗机构发热门诊的医务人员；在新冠肺炎确诊病例、疑似病例患者的病房、ICU工作的人员；流行病学调查、实验室检测、环境消毒人员；转运确诊和疑似病例人员。

防护建议：戴医用防护口罩。

（五）从事呼吸道标本釆集的操作人员；进行新冠肺炎患者气管切开、气管插管、气管镜检查、吸痰、心肺复苏操作，或肺移植手术、病理解剖的工作人员。

防护建议：头罩式（或全面型）动力送风过滤式呼吸防护器, 或半面型动力送风过滤式呼吸防护器加戴护目镜或全面屏；两种呼吸防护器均需选用P100防颗粒物过滤元件，过滤元件不可重复使用，防护器具消毒后使用。

六、使用注意事项

（一）注意卫生，佩戴前、脱除后应做好手部卫生。

（二）需重复使用的口罩，使用后悬挂于清洁、干燥的通风处。

（三）备用口罩建议存放在原包装袋，如非独立包装可存放 在一次性使用食品袋中，并确保其不变形。

（四）如佩戴口罩感觉胸闷、气短等不适时，应立即前往户外开放场所，摘除口罩。

（五）废弃口罩归为其他垃圾进行处理，医疗卫生机构、人员密集场所工作人员或其他可疑污染的废弃口罩，需单独存放，并按有害垃圾进行处理。